La semana en Boca sigue convulsionada, pero poco a poco se empiezan a vislumbrar soluciones para todos los conflictos circundantes a Brandsen 805. Hubo novedades en el mercado de pases, así como también dentro del plantel. Enterate de todo lo que ocurrió en el Xeneize acá.

Dos entrenadores que están en el radar le dieron novedades a Boca

Este lunes se confirmó que Eduardo Domínguez renunció a su cargo en Independiente. El director técnico del "Rojo" decidió irse tras la derrota en el clásico de Avellaneda frente a Racing. El mal momento del equipo y algunas diferencias con la dirigencia derivaron en su salida. Ahora Domínguez está libre y Boca podría ir a buscarlo para presentarlo en diciembre.

Por otro lado, antes de que se expandan los rumores en torno a su figura, Guillermo Barros Schelotto aclaró que no participará de la disputa. En una charla con el diario paraguayo ABC, el entrenador del seleccionado guaraní manifestó: "No me llamaron de Boca y tengo un compromiso por cumplir en Paraguay". El Mellizo aclaró un detalle importante: "Tengo cláusula de salida, todo el mundo la tiene, porque es lógica, pero nunca la puse sobre la mesa. Estoy ciento por ciento con el seleccionado de Paraguay". Y aseguró: "La gente de Boca me ha demostrado un afecto y cariño muy grande. Es una satisfacción que después de tanto tiempo sigan refiriéndose a mi".

Las decisiones de Ibarra en este martes

El mensaje al plantel: Tras ser confirmado en el cargo, en el entrenamiento de la tarde del lunes Ibarra decidió hablar con todo el plantel. También hablaron los integrantes del Consejo de Fútbol. ¿Qué se dijo? La intención del "Negro" fue dejar en claro que las decisiones las tomará él y solo él. Así lo reveló el periodista Marcos Bonocore: "El mensaje que le deslizó hoy el Consejo de Fútbol al plantel en el Predio de Ezeiza es que confían en ellos para revertir la situación. Por su parte, Ibarra tomó la posta y remarcó que nadie más que él toma las decisiones tácticas. Ante Talleres con lo mejor".

Posibles salidas del once vs Talleres: La caída del Xeneize ante San Lorenzo fue una pequeña muestra para Ibarra y no se descartan cambios en la formación que paró en el Nuevo Gasómetro. El periodista Augusto César abrió el juego en ESPN F12 planteando la duda sobre dos referentes de Boca que, en base a lo mostrado contra el Ciclón y otras cuestiones extrafutbolísticas, podrían salir del equipo. "Hoy no puedo asegurar ni que Benedetto ni que Rojo sean titulares ante Talleres en La Bombonera", vociferó el cronista para la sorpresa de todo el panel conducido por Luciana Rubinska. La lesión de Carlos Zambrano dejó con pocas variantes en la zaga al tridente técnico en vistas al duelo contra la "T", pero el lugar de Marcos Rojo podría estar en duda de todas formas. En el caso del Pipa, el delantero no ha mostrado su mejor nivel en los últimos duelos contra Corinthians y San Lorenzo, desperdiciando oportunidades o directamente sin participación en el circuito de juego.

Almendra regresará al primer equipo: Se confirmó que el mediocampista volverá a entrenarse con los profesionales. ¿Cuándo volverá a los entrenamientos de manera habitual? Por el momento, Agustín Almendra tendrá que aguardar unos días más, ya que le restan algunos días de recuperación. Si todo marcha en condiciones, Hugo Ibarra podrá tenerlo recién a partir del lunes 18 de julio.

La salida de un juvenil a Chipre beneficia y mucho a Riquelme

Martín Costa reveló que a Boca se le abrirá el cupo para extender el mercado de pases en Boca se dará debido debido a que "Mañana o pasado Boca va a anunciar la venta de un chico de la Reserva al fútbol de Chipre. Porque reglamentariamente jugando unos partidos en Reserva ya le permite a Boca incorporar a alguien si se vende al exterior". Se trata de Alexander Fernández, quien en junio se fue al Peyia 2014 del fútbol chipriota.

Riquelme le ofreció renovar el contrato a dos pesos pesados del plantel

Se supo que Juan Román Riquelme le ofreció renovar el contrato a dos de los pesos pesados. El periodista Martín Costa lo contó en "ESPN F12" y sorprendió a todos. "Boca tomó una determinación con Fabra hace diez días. Riquelme habló con él y le ofreció renovar el contrato por dos años más. El contrato de Fabra se vence en 2024 y Riquelme le ofreció dos años más después de eso. Fabra todavía no contestó. Fue antes de la situación previa a Corinthians", sostuvo.

¿Quién es el otro? Sebastián Villa. "Con el que pasó lo mismo fue con Villa. Boca le ofrece dos años más de contrato a Villa pero él todavía no respondió. Ni Villa ni Fabra respondieron. Porque esto fue antes de todo lo que pasa en Argentina", agregó Costa, en referencia a los cambios en la cotización del dólar.

Augusto César, por su parte, hizo una aclaración: "Los ofrecimientos de renovación creo que no van de la mano con la intención de que sigan mucho tiempos más". Y explicó: "La dirigencia busca renovar los vínculos para después poder negociarlos y no tener el problema que están teniendo con Rossi, Izquierdoz, Almendra y Zambrano, que son contratos que se vencen en el corto plazo y están difíciles para renovar".

Gastón Ávila, con los días contados en Boca

Mientras se termina de cerrar la incorporación de Martín Payero desde Inglaterra, aseguran que en las próximas horas se puede concretar una venta a Europa. El club de la Ribera tiene varias ofertas sobre la mesa por un mismo jugador y todo indica que no seguirá en el club.

Se trata de Gastón Ávila, quien está a un "sí" de convertirse en refuerzo del Royal Antwerp de Bélgica. El marcador central ya llegó a un acuerdo con la institución belga para firmar un contrato hasta 2027, pero aún falta el OK de Boca para llevar a cabo la operación.

Si bien se desconoce el monto que le ingresaría al club de la Ribera, se sabe que la oferta es por la totalidad del pase (Boca tiene un 60% y Rosario Central el 40%). Sin minutos y sin Libertadores, el jugador tiene decidido marcharse.

Izquierdoz se irá de Boca

Izquierdoz definió que su futuro será lejos de Boca y, de ser posible, se despedirá antes del cierre de este libro de pases. El capitán tiene decidido abandonar el club luego de 4 años, aunque habrá que ver si se acuerda una desvinculación entre las partes, teniendo en cuenta que le quedan 5 meses de contrato.

En paralelo, la lesión de Carlos Zambrano puede poner -si es que realmente salió por temas futbolísticos- a Izquierdoz en el XI otra vez. Sin embargo, esta mañana ni siquiera formó parte de la práctica junto al resto del plantel. ¿No juega más?

Boca tiene un fuerte competidor por Adonis Frías

Mientras Boca estudia una posible oferta por el zaguero, desde México reportaron el interés de un club poderoso para llevarse al crack del Halcón. El periodista Javier Alarcón advirtió que, ante el pase frustrado de Bruno Méndez, el Cruz Azul iría a la carga por Adonis Frías tras haberle "quitado" al equipo de Sebastián Beccacece al volante Carlos Rotondi.

No es la primera vez que La Máquina se mete en medio de los intereses del Xeneize: a principios de año, en medio de un fuerte deseo de Riquelme por hacerse de los servicios de Ángel Romero, los Cementeros le ganaron de mano a Boca y le hicieron una oferta imposible de rechazar, a tal punto de que el paraguayo hoy sigue jugando en el fútbol mexicano.

Intereses desde Europa por Alan Varela: su decisión

En Boca, en los últimos días, comenzó a sonar con fuerza el interés desde Europa por Alan Varela, a quien sondearon desde el City Group (con Manchester City a la cabeza), e incluso desde el Ajax de Países Bajos. Sin embargo, aún ninguna oferta en concreto llegó al club de la Ribera por él, aunque con gigantes así acechando, la misma podría tocar la puerta de Brandsen 805 en cualquier momento.

Así y todo, al margen de haberse conocido este interés, también trascendió cuál es la postura del futbolista en este contexto, algo que muchas veces resulta vital para que una oferta prospere o no, y en este sentido, desde el entorno de Alan Varela confirmaron lo que todo fanático de Boca deseaba escuchar.

"Hubo sondeos pero no hubo ofertas. Su intención es quedarse, es hincha de Boca y no piensa en otra cosa", manifestó la cuenta de Twitter "Boca Net", la cual tuvo acceso a dialogar con el entorno del volante central del Xeneize. De esta manera, parece que por más propuesta que aparezca en el club de la Ribera por Alan Varela, el futbolista tendría decidido rechazarla para quedarse en la institución que lo formó desde las inferiores y del cual es fanático.