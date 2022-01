Boca tiene a su primer refuerzo y es ni más ni menos que Darío Benedetto. El Pipa llegó y causó furor entre la multitud que lo recibió y acompañó durante el día, mientras realizaba todo lo relacionado a la burocracia de su fichaje. Pero, al estar enfocado al 100% en cerrar al Pipa, el Xeneize podría perder la chance de quedarse con Pol Fernández ante la aparición de un competidor.

Apenas llegó al país, Benedetto le dejó un mensaje a los hinchas de Boca

El Pipa llegó a Buenos Aires y habló con la prensa antes de irse a hacer la revisión médica, dejando en claro cuál es su objetivo al regresar a Boca: "Ganar la Copa Libertadores es lo que todos queremos, el consejo, yo y todos los hinchas de Boca. Gané experiencia en este paso por Europa, estoy contento de volver con 31 años a este club".

Benedetto rechazó la 10 de Boca

La 9 está ocupada por Nicolás Orsini y la 18 (la usó en aquella Libertadores 2018) es de Frank Fabra, aunque esto no quiere decir que no se la puedan llegar a ceder. Sabiendo que la 10 está libre, le consultaron si se animaba a usarla, a lo que respondió: "No, la 10 de Boca es muy grande. Se agradece pero no me la pondría nunca".

El movimiento en redes del Pipa y de Boca

Benedetto apenas terminó de firmar su contrato con Boca, cambió todas sus redes sociales para personalizarlas como actual jugador xeneize. Además, posteó un emotivo video, mientras que las redes oficiales del club anticiparon lo que será su presentación oficial de este viernes en La Bombonera.

Lastra y Valentini se van a préstamo al Aldosivi de Palermo

El Titán reconoció que hace poco más de una semana tuvo contactos con Juan Román Riquelme para pedirle algunos jóvenes. Finalmente, el vice le dio la derecha al goleador y le cedió a dos futbolistas que ya sumaron minutos en primera. Ellos son el arquero de la reserva, Agustín Lastra, junto con el zaguero de la misma categoría, Nicolás Valentini.

Talleres quiere "robarle" a Pol Fernández a Boca

Era el tercer refuerzo confirmado, pero la novela podría dar un giro inesperado al entrometerse Talleres en la negociación. A diferencia de Boca, quien tiene todo acordado con el jugador y con el club mexicano, Talleres solo se comunicó con Pol únicamente, pero la oferta sería más alta que la que el Xeneize le dejó sobre la mesa, y si el mediocampista le da el OK a la T, recién allí avanzarían con el club de México. ¿Qué pasará?

Cruz Azul insiste por Pavón

En diálogo con "¿Cómo te va?", Víctor Manuel Velázquez -Presidente del consejo de administración del Cruz Azul- manifestó sobre el tema: "Pavón es un jugador muy talentoso que a Cruz Azul le interesa mucho y vamos a seguir en negociaciones para contratarlo". Además, informó, como se sabía, que uno de los planes era un trueque con Pol Fernández, teniendo en cuenta que Boca está cerca de cerrar su fichaje.

Enzo Roldán hace la pretemporada con Boca, pero quiere volver a Unión

Enzo Roldán, quien regresó después de un préstamo por Unión de Santa Fe y expresó su fuerte deseo de continuar jugando en el Tatengue. “Se extraña Unión, estamos a la espera de que se solucione. Yo quiero estar ahí. Estoy con la primera de Boca, con Battaglia, nos liberamos el domingo luego de dos semanas de entrenamiento”, expresó el mediocamista en diálogo con Dale Dale Deportivo.