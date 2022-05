Boca obtuvo una gran victoria en La Bombonera ante Defensa y Justicia y atraviesa el mejor momento del equipo desde que Sebastián Battaglia agarró las riendas del plantel, ya que el juego mejoró notablemente y con él, los resultados. Al margen del pase a semis y el partido que jugará el Xeneize ante Racing el próximo sábado, otras novedades circularon por Brandsen 805 este martes.

Victoria ante Defensa y pase a semis

Boca jugó un gran partido ante Defensa y le ganó 2 a 0 con los goles de Villa y Ramírez, y llegó a un récord en el ciclo Battaglia al arrastrar cuatro victorias al hilo y 5 en las últimas 6 presentaciones. Y de esta manera llegará al encuentro de semifinales ante Racing, uno de los máximos candidatos a quedarse con la Copa de la Liga y que en el horario tempranero de este martes goleó por 5 a 0 a Aldosivi. Promesa de partidazo el próximo fin de semana.

Adonis Frías: "Era un sueño jugar en La Bombonera"

Al margen de analizar la derrota de su equipo y mostrarse conforme por el esfuerzo hecho en el match pero a su vez manifestar gran tristeza por la eliminación, Adonis Frías sorprendió al afirmar una rotunda frase sobre jugar en La Bombonera: "Era un sueño jugar en esta cancha, con la cancha así. Lamentablemente no se dio el resultado que era lo que yo quería, por eso nos vamos con un sabor agridulce", dejando en claro que para el zaguero central era una ilusión jugar en el estadio de Boca Juniors.

Qatar Airways dejará de ser sponsor de Boca

En las últimas horas se supo que la camiseta del Xeneize tendrá una novedad y ya se conocen algunos detalles. ¿De qué se trata? De la marca que figura en la franja amarilla. El periodista Ezequiel Sosa informó que Qatar Airways, el sponsor principal del club de la Ribera, no renovará el contrato de auspicio. "A partir de julio la camiseta de Boca no tendrá más a Qatar Airways como main sponsor. La nueva indumentaria que saldrá a mitad de año tendrá publicidad solo en las mangas y en la espalda. El pecho quedará libre", manifestó. Aún se desconoce el reemplazante de la marca qatarí.

Cavani habló sobre su posible regreso al fútbol sudamericano

En una charla con ESPN Brasil, el goleador no descartó volver a Sudamérica: "Cuando me toca ver por televisión un partido de la Libertadores o un clásico de Sudamérica a mí se me pone la piel de gallina, me encanta verlo. Me imagino y pienso ‘Mirá si un día me toca estar ahí y jugar’". Además, añadió: "Claro que siempre hay posibilidades, porque uno empieza a crecer y a buscar también otras cosas que lo hagan estar bien. Hay otras cosas en el fútbol y en la vida que te ayudan a estar bien. No es un futuro lejano tampoco, es algo que puede darse porque yo no subestimo ningún fútbol, más hoy en día que se trabaja mucho". Al ser Boca uno de los pretendientes de su ficha en América, ¿se puede ilusionar el Xeneize con sus declaraciones?

Zambrano manifestó que quiere jugar en Alianza Lima

El defensor central de Boca dejó una llamativa frase en una entrevista brindada a IP Noticias sobre su futuro: “Siempre estuve en contacto con Alianza, soy fanático desde pequeño y lo he dicho abiertamente que me gustaría jugar ahí. Además, es uno de los clubes más grande de mi país”. “Me gustaría jugar uno o dos años en mi país, ya que nunca lo hice. Ojalá se pueda dar. Como lo dije estoy a un paso del retiro, me gustaría estar dos temporadas más afuera y a los 35 años volver a Perú, ya que el nivel y la exigencia futbolística no es tanto como aquí en Argentina o en Europa”, amplió. Entre esto, y sus declaraciones anteriores sobre el fin de su carrera, parece indicar que Zambrano no seguirá en Boca una vez que su contrato expire a fines de diciembre.

La figura de Selección que recomendó un ex Boca para el próximo mercado

Nolberto Solano, ex Boca y actualmente siendo parte del cuerpo técnico de Ricardo Gareca en la Selección de Perú recomendó para el Xeneize a Yoshimar Yotún, uno de los históricos volantes peruanos en los últimos años y que actualmente se desempeña en el Sporting Cristal peruano. Sobre él, afirmó contundentemente: "Yotún es un futbolista para Boca, es un jugador con buena pegada, dinámico, con mucho ida y vuelta”. ¿Le pegará llamado Román?