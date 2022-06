¡El mercado de Boca estalló y se vino con todo! Luego de un fuerte hermetismo en las primeras semanas del libro de pases, se supo la lista de posibles refuerzos del Xeneize y el estado de cada una de las negociaciones, así como también se dieron a conocer las posibles salidas del club de la Ribera. Día movido en las oficinas ubicadas en Brandsen 805.

Habló el tío de James Rodríguez: "Boca sería ideal para él"

Apenas se conoció el interés azul y oro por el volante cafetero, uno de sus familiares alzó la voz para referirse al tema que tiene locos a los hinchas de Boca. Elkin Rodríguez, tío de James, dialogó en exclusiva con Mundo Boca Radio y aseguró que "no es un retroceso volver a jugar a Sudamérica" y que "la llegada de James a Boca sería ideal para relanzar su nivel y que vuelva a tener su nombre en las orbitas grandes", dando como ejemplo lo que ocurrió con Juanfer Quintero en River.

De todas formas, el tío del crack colombiano sabe que la situación contractual de James no es sencilla de resolver aunque no pierde las esperanzas de que vuelva al fútbol argentino. "En principio te digo que la intención de James es seguir un tiempo más en Europa, pero esto es fútbol y las posibilidades se pueden presentar, más si es Boca con su nivel y renombre internacional", advirtió el pariente del jugador. Una novela que apenas atraviesa sus primeras páginas.

Mariano Closs reveló detalles de la posible llegada de Vidal a Boca

Mariano Closs aportó la información que tiene sobre el tema. El conductor contó en "ESPN F12" un detalle que nadie sabía sobre la situación del futbolista que puede beneficiar y mucho al Xeneize.

"Me cuentan que en Boca estaban rezando que esto no saliera en los medios. Con respecto a Arturo Vidal, tiene contrato por un año más con el Inter. Pero gana tanto, que no va a haber problema para que le paguen una cifra menor y se vaya con el pase en su poder. Eso es un camino allanado para el que lo quiere", mencionó el periodista. Y agregó: "Su salida del Inter la tiene arreglada. El otro equipo que lo quiere es el Flamengo, pero andan a los tiros. Cambiaron el técnico...".

Por su parte, el periodista partidario Sebastián Infanzón dio algunos detalles más sobre la situación de Vidal y las intenciones del consejo de fútbol. "Román habla con él hace meses. Habló con él en Europa. Bermúdez y Cascini hablaron con él esta semana. Boca haría un esfuerzo grande desde lo económico y la negociación es 100% real y viable", indicó.

Más novedades sobre posibles arribos

+ Domingo Blanco tendría "todo acordado" con Boca: Según informó el medio Doble Amarilla, "Domingo Blanco tiene casi todo acordado para ser nuevo jugador de Boca" una vez finalice su contrato con el Rojo. Ya hubo contactos entre el jugador y el Consejo de Fútbol para que el talentoso volante pueda estar a las órdenes de Sebastián Battaglia en vistas a la serie de Copa Libertadores que tendrá el Xeneize por delante contra Corinthians.

+ Interesa Martín Payero, actualmente en el Middlesbrough inglés: El periodista partidario Sebastián Infanzón reveló en su cuenta de Twitter que el apuntado es Martín Payero. "El nombre del fútbol europeo por el que trabaja Boca es Martin Payero. Podría llegar a préstamo por 12/18 meses. El consejo de fútbol ya está trabajando también para tratar de incorporarlo", escribió.

+ Martín Ojeda en carpeta y con oferta preparada desde Boca: Según comentaron desde TyC Sports, el Xeneize iría a la carga con todo para quedarse con Ojeda, ya que tiene preparada una oferta de 5 millones de dólares por la totalidad del pase. Su valor de mercado es mucho más elevado (8 millones), por lo que para reducir ese monto, sumado a la propuesta monetaria, Boca también le ofrecerá la cesión de tres juveniles al Bodeguero. Estos serían Gabriel Vega, Vicente Taborda y Gabriel Aranda. De hecho, Gabito ya fue confirmado este miércoles como la primera salida del club rumbo a Mendoza, por lo que podría ser el puntapié inicial en esta negociación.

+ Christian Bernardi, de Colón, sería una de las prioridades en el mercado: Según contó el periodista de Cadena Xeneize, Marcelo Merkato, Boca tiene en carpeta como prioridades, además de Domingo Blanco y Martín Payero y a Christian Bernardi. El extremo derecho de 32 años se encuentra hace 6 temporadas en Colón y tras una larga trayectoria allí, quedará libre este 30 de junio, por lo que para Boca aparece como una opción tentadora para reforzar un puesto en el que tiene pocas variantes. El oriundo de Córdoba se destaca por una gambeta en velocidad explosiva y un gran manejo de la pelota parada.

Novedades en el caso de la renovación de Salvio

Según contó Nicolás Migliavacca, periodista de Diario Olé, el Xeneize tiene preparada una propuesta para que Eduardo Salvio siga en el club por 18 meses más (hasta diciembre del 2023). Ahora resta ponerse de acuerdo en la parte más filosa: los números de dicho contrato. Allí existe el principal aspecto a tener en cuenta para entender que será una negociación con riesgo.

Con el 30 de junio (fecha en la que vence su vínculo) a la vuelta de la esquina, en Boca confían que la buena relación de las partes lleve la negociación a buen puerto. El futbolista ya ha declarado que su idea era seguir en el club y desde la Comisión Directiva creen que pueden recuperar al Salvio que fueron a buscar en un principio.

Orsini, de titular a ausente entre los convocados

Battaglia decidió dejar afuera a Nicolás Orsini para el duelo ante Tigre. El ex Lanús había ido desde el arranque ante Central Córdoba y ahora no será de la partida ni en el banco de los suplentes, aunque hay un motivo que va más allá de su flojo rendimiento.

Después de la derrota, el Xeneize se entrenó con normalidad y el DT presentó este martes la lista de convocados para jugar el miércoles ante el Matador en La Bombonera. La gran ausencia fue Nicolás Orsini, quien según pudo averiguar Bolavip estaría con inflamación en el tobillo y por eso fue resguardado.

¿Se puede marchar Molinas a préstamo?

Si bien todavía no llegó ningún refuerzo, los juveniles comienzan a quedar tapados por algunos futbolistas y, en vistas de conseguir minutos, analizan algunas ofertas. Uno de los casos es el de Aaron Molinas, quien dejó de ser importante para Battaglia y ahora aparece en el radar de Defensa y Justicia.

Por el momento, a Boca no le llegó la propuesta formal desde Florencio Varela, pero no verían con malos ojos desprenderse del enganche, ya que consideran a Sebastián Beccacece como un gran entrenador a la hora de potenciar los rendimientos de los más chicos que no tienen lugar. ¿Se marchará?

¿Cambio en la situación de Gastón Ávila?

Tras conocerse la salida del entrenador de Rosario Central con pasado en Boca por la gestión del Canalla en el mercado de pases. Uno de los nombres allí era el joven defensor xeneize, y con este cambio, su situación podría cambiar.

Con solo 10 partidos al mando y por diferencias en el rumbo del equipo con la dirigencia, el entrenador Leandro Somoza dio un paso al costado y dejó de ser el DT del Canalla. "No estamos por el mismo camino con el proyecto deportivo. Estoy tranquilo, la sensación es rara porque no me gusta salir así de estas situaciones, pero esto no daba para más. Uno viene reclamando una coherencia y un orden desde el arranque de este nuevo proyecto que obviamente no estuvieron nunca", manifestó de manera contundente en la conferencia de prensa en la que determinó su salida.

En este contexto, y ante la nueva urgencia en el club rosarino de buscar un entrenador antes que los refuerzos, la salida de Gastón Ávila desde Boca a Rosario Central podría estancarse. Las negociaciones se habían vuelto turbulentas porque el Xeneize pretende que el defensor extienda su contrato antes de partir pero él se negaba.

Mientras tanto, Boca no lo está convocando para los enfrentamientos por Liga Profesional porque su salida era casi un hecho, pero ahora podría complicarse un poco ante el cambio de rumbo en Central. Desde España también hubo sondeos por Ávila, por lo que siendo en el Canalla o en otro club, parece ser un hecho su salida a préstamo de Boca.