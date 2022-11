Boca se encuentra en los días previos a la disputa del último partido del año, siendo este el Trofeo de Campeones. Este miércoles, tras una infartante final se conoció que su rival será Racing luego de haber vencido a Tigre por 3 a 2 en el alargue. Además, se conocieron contundentes avances sobre el mercado de pases, y hay incertidumbre total por la continuidad de Rossi, ya que hubo una reunión esta jornada pero, se conocieron los intereses de otros dos clubes que ofertaron un contrato mayor por él. Enterate de todo acá.

Reunión por Rossi y otras ofertas que tiene el arquero

No quedan dudas que, en cuanto a rendimiento, Agustín Rossi se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del fútbol argentino. Para Boca es una pieza clave, y por eso desde hace varios meses se gestiona su continuidad, la cual se vio en reiteradas ocasiones envuelta en conflictos por cuestiones económicas.

Este miércoles, finalmente se dio una nueva reunión entre el Xeneize y el arquero para acordar una extensión del vínculo en la que el club de la Ribera le ofreció el mismo contrato que hace unas semanas a nivel precio, aunque inferior en relación a la cantidad de años y una baja en la cláusula para que, en caso de darse una transferencia a futuro, no haya tantos palos en la rueda, ya que Rossi ha manifestado en alguna ocasión sus ganas de jugar en Europa.

Y si bien el golero surgido en Chacarita confesó que se tomará unos días para responder de manera definitiva a la oferta de Boca, se sabe hace tiempo que hay otros equipos detrás de él en caso que decida no renovar en el Xeneize y que quieren contar con él firmando en enero de 2023 un precontrato para que se sume como agente libre en junio próximo.

Flamengo es uno de los clubes que está detrás de Rossi y en las últimas horas, se supo que el Sao Paulo es otro que le acercó una oferta formal al arquero de Boca. Según informó el periodista César Merlo, ambas propuestas de Brasil "son mucho más elevadas en lo económico en relación a la de Boca".

Teniendo en cuenta que Rossi quiere un futuro en el cual lo deportivo y lo económico vayan a la par, que desde el Mengao y del conjunto Tricolor le ofrezcan salarios más altos que el propuesto por la Ribera, esta cuestión podría alejar al arquero de Brandsen 805. Sin embargo, también se supo que el propio Rossi está analizando la oferta de Boca y dará una respuesta en breve.

Llamó Riquelme: en Brasil afirman que Boca ya se contactó por Kannemann

Los medios brasileros aseguran que el Xeneize volvió a la carga e incluso ya entró en contacto con el representante del marcador central de 31 años que se encuentra en Gremio desde hace 6 temporadas. Un dato para tener en cuenta, es que el contrato de Kannemann vence en diciembre de este año y aún no llegó a un acuerdo para renovarlo, por lo que Boca podría quedarse con el jugador sin pagarle al elenco de Porto Alegre.

Habló el representante de Merolla

Luego de un gran campeonato y con contrato en el Globo de Parque Patricios hasta junio del próximo año, Merolla se ha convertido en uno de los defensores más buscados del mercado, ya que como lo describió Riquelme, "no hay muchos como él". Su representante, Carlos Papandrea, en diálogo con Radio La Red fue quien se encargó de aclarar la situación este miércoles: “Riquelme se comunicó con el presidente de Huracán por Merolla. Están negociando entre clubes”. Además, agregó que “la intención es renovar en Huracán, Lucas no se va a ir libre”.

Por otro lado, afirmó que “lo que se habló con la gente de Boca es que Lucas tiene pretenciones económicas importantes y lo respetaron” y que “Lucas es una persona muy ubicada y está muy tranquilo”.

Novedades sobre la renovación de Barco y Weigandt

Adrián Ruocco ganó relevancia mediática por ser el agente de Tevez pero también tiene a otros jugadores importantes del fútbol argentino. El periodista Leandro "Tato" Aguilera comentó en su cuenta de Twitter que la reunión tuvo que ver con el futuro de Valentín Barco y Marcelo Weigandt.

"Hubo otra reunión en el predio entre un representante e integrantes del Consejo de Fútbol. Adrián Ruocco, representante de Marcelo Weigandt y Valentín Barco, estuvo aquí. El encuentro es para mejorar ambos contratos de los jugadores de Boca", explicó el cronista. ¿Habrá acuerdo con ambos? La situación del "Chelo" parece más fácil de resolver pero lo del "Colo" lleva varios meses de charlas.

Revelaron la postura de Boca sobre volver a juntar a Ángel Romero con Óscar

Óscar Romero llegó a Boca a principios del 2022 y se acomodó dentro del plantel por su calidad técnica y su visión de juego. El paraguayo se ganó un lugar de importancia dentro del equipo y por eso no es raro que ahora el que suene como refuerzo para el Xeneize sea su hermano Ángel.

En enero, el Consejo de Fútbol se interesó en Ángel pero la negociación no terminó como esperaban en Boca. De todas maneras, en el cierre del mercado llegó Óscar y ahora la ilusión es volver a juntar a los hermanos. ¿Qué piensan en el club con un regreso de la dupla paraguaya, teniendo en cuenta los problemas de comportamiento que hubo en San Lorenzo?

El periodista Augusto César dio un panorama sobre el tema en ESPN: "Con respecto a Ángel Romero, el panorama es mucho más sencillo. Si queda libre, va a tener la oferta de Boca para venir. No va a seguir en Cruz Azul, veremos si tiene ganas de jugar en el fútbol argentino. Sería solamente ponerse de acuerdo en el contrato". Y agregó: "En el mercado de pases de principio de año, Ángel era el que quería Boca. Óscar llega después, al final. Ahora se pueden llegar a unir".

"Con respecto a las dudas que hay sobre los dos juntos y el comportamiento, hay que ver qué les permitieron en San Lorenzo", sostuvo el cronista. Y seguró: "Estoy seguro que no les permitirían hacer juntos lo que sí les dejaron en San Lorenzo. Esa parte no se analiza y no les preocupa. Sí poder cerrarlo y traerlo".

Racing venció a Tigre en el alargue y jugará la final del Trofeo de Campeones ante Boca

Mientras que la mayoría de los equipos del fútbol argentino están de vacaciones previo al Mundial, Racing y Tigre sorprendieron un miércoles a las tres de la tarde con uno de los mejores partidos del 2022 en la Liga Profesional. Ambos pelearon a muerte por un pase a la final del Trofeo de Campeones y vaya si quedó demostrado.

Los protagonistas se repartieron un tiempo cada uno en un duelo verdaderamente electrizante. Mateo Retegui de penal y Facundo Colidio pusieron 2-0 el encuentro al descanso, con un fútbol de alto vuelo pese a la expulsión de Abel Luciatti cuando el marcador estaba apenas 1-0. Un baldazo de agua fría para el equipo de Fernando Gago.

A la Academia lo desfavorecía el resultado y la dura lesión que sufrió Enzo Copetti en la etapa inicial, luego reemplazado entre abucheos por parte de sus propios hinchas. Sin embargo, los de Avellaneda sacaron fuerzas de donde no había para ponerse en partido y la recompensa llegó: Maximiliano Romero descontó y Jonathan Gómez lo empató cuando quedaba poco para el final. Incluso pudo haber un 3-2 para Racing, pero el juego se fue a tiempo suplementario.

Punto a parte para el Matador, que aguantó más de partido y medio con un jugador menos a pesar de haber sufrido dos goles. Misma entereza se vio en el alargue, donde las piernas empezaron a mermar para los dos equipos. No obstante, en un encuentro que parecía que se definía en penales, Racing disparó su última bala y fue adentro: Hauche la mandó a guardar cuando quedaba un puñado de minutos para el final y casi se larga a llorar mientras todos sus compañeros lo abrazaban.

El equipo de Gago dejó alma y vida para conseguir el acceso a la final y lo espera nada más y nada menos que Boca, campeón de los dos torneos que se disputaron este año en la Liga Profesional. Ahora dependerá de la Academia poder sacarse la espina que le dejó el final del campeonato.

El palito de Equi Fernández al Consejo de Boca

A falta de disputar la final del Trofeo de Campeones contra Racing, en Boca ya se comenzó a pensar en la próxima temporada y habrá que tomar decisiones importantes antes de que vuelva a comenzar la Liga Profesional. La continuidad de Hugo Ibarra, los jugadores que pueden llegar, los que se van y los juveniles que están a préstamo son alguno de los tópicos a debatir en el Consejo de Fútbol.

Este miércoles fueron protagonistas dos futbolistas que todavía pertenecen al Xeneize: Mateo Retegui (hizo un gol) y Ezequiel "Equi" Fernández fueron titulares en la derrota de Tigre contra la Academia y se despidieron del 2022 con la cabeza en alto. El delantero se quedará un año más en Victoria, mientras que el volante tiene las valijas listas para volver a La Ribera.

Sobre este tema fue consultado Fernández antes de iniciar el encuentro en la cancha de Huracán. Cuando el mediocampista se refirió a su regreso a Boca, le terminó pasando la pelota a la gente que maneja el fútbol en el Xeneize. "Por contrato tendría que volver pero... nadie se comunicó conmigo. Estoy tranquilo y disfrutando el último partido del año", sentenció.

A lo que se refiere Equi es que todavía no le han dicho el rol que tendrá dentro del plantel azul y oro para la temporada 2023. A sabiendas de que la titularidad de Alan Varela en el mediocampo es inamovible tanto para Ibarra como para los hinchas, el juvenil tendrá que replantearse lo que quiere para su futuro y los minutos en cancha son un factor a tener en cuenta.