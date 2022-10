Boca le ganó a Sarmiento en Junín por 1 a 0 con el gol de Luca Langoni y quedó cerca de acariciar el título de la Liga Profesional. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que dentro del partido se dio la lesión de Marcos Rojo y el propio defensor manifestó que para él, era de mucha gravedad. Además de esto, comenzaron a conocerse novedades respecto al 2023. Enterate de todo acá.

La victoria ante Sarmiento y lo que necesita Boca para salir campeón

Con un golazo de Luca Langoni producto de un contraataque furioso comandado por Cristian Medina y Darío Benedetto, Boca le ganó por la mínima a Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón y es más líder que nunca de la Liga Profesional.

Es que con la culminación de la fecha pasada en donde el Xeneize le ganó a Aldosivi y Racing hizo lo mismo con Atlético Tucumán, los de Hugo Ibarra quedaron como punteros del campeonato con una unidad de diferencia sobre sus seguidores más cercanos (la Academia y el Decano tucumano) y con un partido pendiente ante Gimnasia, pospuesto por la tragedia generada por la represión policial el pasado jueves en el Bosque.

Y con la victoria ante Sarmiento, hasta que ambos escoltas jueguen sus partidos este jueves y viernes respectivamente, Boca estiró su ventaja a cuatro unidades con solo 9 en juego para el Xeneize y para sus competidores. Es por esto que el club de la Ribera, tras los tres puntos obtenidos en Junín, quedó muy cerca de acariciar el título de la Liga Profesional.

Primeramente, al depender de sí mismo, si suma dos victorias más dentro de los tres partidos restantes, será campeón. Si lo hace de manera consecutiva, lo logrará una fecha antes del cierre, en el cotejo pendiente ante Gimnasia el próximo 19 de octubre en La Plata. Esto, si vence a Newell's el próximo domingo en Rosario, así como también al Lobo. Sino, puede sumar esa cantidad de puntos ganando uno de los dos duelos de visitante y vencer a Independiente en la última jornada en La Bombonera.

En caso de no sumar 6 de 9 como mínimo, ya dependerá de resultados de Racing y Atlético Tucumán para consagrarse, aunque en ese caso, ambos deberán sumar la mayor cantidad de puntos posibles. A la Academia le queda enfrentar a Colón, Lanús y River. Al Decano, Rosario Central, Unión y Defensa y Justicia. Boca, si sigue con su racha positiva y vence a Newell's el domingo, quedará a tiro del campeonato. Y de seguirla en una semana, el 19 será campeón con una fecha de anticipación.

Ibarra sobre ser campeones: "Tenemos que ser prudentes"

En la recta final de la Liga Profesional, Boca obtuvo un triunfo vital ante Sarmiento en Junín que lo dejó muy cerca de obtener el título al sacar cuatro punto de diferencia a sus escoltas. La victoria fue por la mínima por 1 a 0 con el gol de Luca Langoni en el ocaso del primer tiempo tras un fenomenal contragolpe encabezado por Cristian Medina, seguido por Darío Benedetto y liquidado por el pibe de 19 años que llegó a su sexto gol en la primera xeneize.

Quedando tres partidos por disputarse, y cuatro unidades sacadas a Racing y Atlético Tucumán, en Boca conocen sus chances reales de campeonar, ya que de hecho con dos victorias más en las tres fechas restantes, será campeón, quedándole al Xeneize por jugar los duelos ante Newell's, el pospuesto ante Gimnasia e Independiente.

Pero puertas adentro del Boca Predio y de Brandsen 805 mantienen el hermetismo y son cautos al declarar, algo totalmente contrario a lo que sucedió el pasado lunes en la Academia, donde Enzo Copetti declaró sin filtro: "Vamos a salir campeones", dejando en claro que en Racing se mostraban confiados con superar a los de Hugo Ibarra y que no los alcance Atlético Tucumán.

Desde Boca, tanto Luca Langoni como Marcos Rojo fueron optmistas respecto al título pero manifestaron que aún falta y que deben ir partido a partido, y por la misma línea, fue el contundente comentario de Hugo Ibarra tras la victoria contra Sarmiento.

"Ganamos un partido difícil y complicado. Sabemos que todavía falta. La ilusión siempre está, pero nosotros tenemos que ser prudentes y saber que restan partidos por jugarse", expresó el entrenador de Boca, siempre claro respecto a que en el Xeneize hay esperanzas de ser campeones, pero no lo darán por hecho hasta que suceda.

La lesión de Rojo

En la victoria en Junín, no todo fue optimismo en el Xeneize, ya que en el primer tiempo, tras errar un penal, Marcos Rojo sufrió una dura lesión al torcerse su rodilla regresando a la zona defensiva.

Sentido, con una férula puesta y tras haberse largado a llorar de la impotencia y el dolor, Rojo celebró junto con sus compañeros el triunfazo ante el "Verde" pero sabiendo que su lesión era de gravedad. De hecho, post partido, el capitán xeneize se encargó de comunicar lo que le sucedió.

Entre lágrimas, emocionado no solo por lo que le sucedió con su lesión sino también por la relación y el compromiso con sus compañeros, quienes le dedicaron el triunfo, Rojo confesó: "Todo indica que es el ligamento cruzado otra vez". El zaguero zurdo había sufrido esta durísima lesión en 2017 en el Manchester United y por eso sentenció tan sueltamente que, al conocer su cuerpo y haberla padecido, todo parece encaminado a que sea la rotura del ligamento de su rodilla izquierda.

"Tengo la fe y la esperanza de que mañana en el estudio no sea nada. Hay que aguantar y creer en Dios", cerró sobre el tema Marcos Rojo. Tempranamente, este jueves le harán estudios para determinar la gravedad. Pero si es lo que presagió el ex Selección Argentina, será baja por aproximadamente 6 meses.

Para terminar la entrevista que le dio a ESPN en donde dio su sensación sobre la lesión, Rojo dio un sentido mensaje completamente emocionado para sus compañeros, sobre todo para los más jóvenes: "Me dijeron que iban a ganar por mí. La mayoría son chicos que están dando sus primeros pasos en el fútbol y dejan la vida por el equipo. Me emociona mucho”. Sus lágrimas lo dicen todo. ¡Fuerza Marcos!

La Supercopa Argentina se va a definir del otro lado del mundo

"El próximo enero de 2023, Abu Dhabi será sede de la Supercopa Argentina, como parte del acuerdo de asociación estratégica firmado entre el Consejo de Deportes de Abu Dabi y la Asociación del Fútbol Argentino, que se extiende por cuatro años, en apoyo a los planes de asociación de Abu Dabi con instituciones deportivas internacionales", informó el Sports Council de Abu Dhabi y sorprendió a todos.

Después de varios rumores, se confirmó una nueva decisión polémica en el fútbol argentino. Si bien aún no hay comunicado oficial de la AFA, ya se confirmó que la Supercopa tendrá lugar ¡a más de 13 mil kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires! Es cierto, significará muchísimo dinero.

La Copa en juego, que enfrentará al ganador de la Liga Profesional con el campeón de la Copa Argentina, se disputará a partido único y el ganador recibirá un millón de dólares. Además, tal como dicta el acuerdo, la misma tendrá cuatro ediciones en Emiratos Árabes y la primera de ellas será en enero.

Cabe destacar que, si un mismo club gana los dos torneos (Boca está en semifinales de la Copa Argentina y es puntero de la Liga Profesional), su rival en la Supercopa sería el subcampeón del Torneo de la Liga Profesional (es decir, tranquilamente podría haber un Superclásico en Abu Dhabi y los fanáticos que quieran ir deberán gastar fortunas).

"La asociación con el Abu Dhabi Sports Council dará una mayor visibilidad global y creará nuevas oportunidades de negocios para los clubes y la Liga Argentina. Juntos, compartiremos la pasión por el fútbol en el Medio Oriente y trabajaremos para dejar un fuerte huella en Abu Dhabi", explicó Tapia.

Luca Orellano, el deseo de Riquelme

Hugo Ibarra y los jugadores están 100% enfocados en el cierre de temporada, pero Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol ya están pensando en el 2023. Boca jugará la Copa Libertadores y puertas adentro saben que deben reforzarse bien. Ya están apareciendo nombres...

Por más increíble que parezca, desde el club consideran que uno de los puestos a fortalecer es el de los extremos. Pese al buen presente de Langoni y que Villa y Zeballos estarían recuperados, Román quiere ir a buscar a una de sus debilidades que vive un complicado andar en su club.

Según reveló Augusto César en ESPN F12, "tal vez a fin de año haya una comunicación con Vélez por Luca Orellano. Él y (Tomás) Belmonte son dos debilidades de Riquelme". Martín Costa, por su parte, agregó: "Boca ya lo buscó cuando empezaba a hablarse lo de Pavón al Mineiro y lo va a volver a buscar".

Orellano es categoría 2000, zurdo que juega por derecha, encarador y con mucho rodaje en gran parte del 2022. En 116 partidos con la camiseta de Vélez sumó 12 goles y 14 asistencias. Fue titular en gran parte del 2022, pero en el último tiempo empezó a ir al banco por decisión de Alexander Medina.

¿Palermo como DT de Boca en 2023?

¿Quién será el director técnico de Boca en 2023? Hugo Ibarra tiene contrato hasta diciembre y sabe que su continuidad depende del rendimiento del equipo. Por eso el "Negro" se enfoca en el tramo final de la temporada, en el que puede ganar tres títulos en menos de un mes.

Mientras tanto, los rumores siguen y ahora un comentario generó sorpresa entre los hinchas. El periodista partidario Ariel Leon reveló en "Locos por Boca" (Radio Argentina, AM 570): "Hay conversaciones muy avanzadas entre Riquelme y Palermo para que Martín sea el próximo DT de Boca a partir de enero del 2023".

"El ex goleador Xeneize ya visitó el predio de entrenamiento de Boca y presenció algunos entrenamientos", agregó el cronista. Justamente Palermo habló en ESPN el lunes y maniestó: "Capaz que esto de estar tan identificado con Boca me lleve a tener esa oportunidad. Pero yo puedo dirigir a otros equipos del país. Hoy tengo que respetar que hay un entrenador. Quiero estar en ese lugar pero no sé cuándo se dará".

Eso sí, cuando tuvo que hablar de Ibarra, el "Titán" fue claro: "Yo creo que sí. Si sale campeón... Lo van a sostener. Por lo mismo que sucedió con Sebastián (Battaglia), creo yo...". ¿Será él quien tome el mando del equipo en 2023?