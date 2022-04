En el mundo Boca, constantemente, las noticias están a la orden del día. Y los hinchas quieren estar al tanto de todo para no perderse de nada. A lo largo de las últimas horas, Battaglia y el Xeneize lograron una nueva victoria en la Copa LPF, además el DT se enojó por un planteo que le hicieron en la conferencia de prensa y Eduardo Salvio rompió el silencio después de su durísima semana.

¡Boca volvió a sonreír! Le ganó a Central Córdoba y le dio oxígeno a Battaglia

A pesar de que no jugó bien, Boca se impuso en Santiago del Estero, y tuvo una grandiosa actuación de Eduardo Salvio y Sebastián Villa. Por ahora, los de Battaglia están en la próxima ronda de la Copa LPF.

Dejó un buen recuerdo en los hinchas de Boca e ilusiona a los hinchas: "Me gustaría volver"

Desde que Riquelme tomó las riendas del Consejo de Fútbol, siempre ha buscado poder repatriar a aquellos jugadores que vistieron la camiseta de Boca. Así fue como logró el retorno de Darío Benedetto, pero no es suficiente. Y ahora que se avecina el mercado de pases, el vicepresidente ya piensa en los movimientos que llevará a cabo.

A pesar de que estarán muy atentos a lo que pudiera suceder con el futuro de Exequiel Zeballos y Marcelo Weigandt, quienes están en los planes de diferentes equipos de Europa, también analizan las diferentes posibilidades que se presentarán de aquí en adelante.

Entre 2014 y 2015, Jonathan Calleri vistió la camiseta de Boca y le dejó un gran recuerdo a los hinchas, quienes constantemente viralizan el golazo que le marcó a Quilmes, en La Bombonera, de rabona. Y aquella tarde tuvo varios condimentos especiales: además del gol de antalogía, en el palco estaba Diego Armando Maradona, quien celebró desaforadamente, como así también se produjo el retorno de Carlos Tevez al fútbol argentino.

La tremenda confesión de Salvio tras su gol en Boca: "Lloré por..."

Eduardo Salvio fue el autor de los dos goles con los que el Xeneize salió victorioso de Santiago del Estero, además de que tuvo una gran participación, similar al momento en que llegó al conjunto azul y oro, allá por julio de 2019. Pero además de ser una de las grandes figuras del partido, también estuvo involucrado en un caso de Violencia de Género con su ex pareja y fue tapa de todos los diarios y portales.

Battaglia se enojó en plena conferencia después del triunfo de Boca: "Dejame..."

Pese a que Boca le ganó a Central Córdoba, Sebastián Battaglia no tuvo pelos en la lengua y mostró todo su enojo. ¿Qué sucedió?

Óscar Córdoba no se aguantó y le tiró un palito al consejo de fútbol de Boca: "Voy a ser claro"

Óscar Córdoba se metió de lleno en la polémica de Boca y, en primer lugar, habló del futuro de Sebastián Battaglia. "Si la confianza se perdió, absolutamente él tendría que dar un paso al costado", dijo. Pero también opinó sobre la labor del consejo de fútbol.

A pesar de que los dirigentes del club son sus excompañeros, el colombiano marcó su postura sobre lo que pasa en Boca. "Toma decisiones y se contratan y liberan jugadores. El comité cubrió las espaldas de Battaglia, pero realmente lo que acontece en el terreno de juego y el comportamiento de muchos de estos jugadores van en contra de estas decisiones", aseguró.

En una charla con "Futvox Sudamérica", el mítico arquero no tuvo problemas en mencionar en qué cree que se equivocaron desde el consejo. "No se armó el equipo para la Copa porque no se hizo la tarea para reforzarlo entendiendo las bajas que tenían a largo plazo. Lo vieron a corto plazo y esto lo llevó a estar permanentemente modificando", sostuvo.

Sorpresiva confesión de Alfaro sobre su paso por Boca: "Salí a defender a Gallardo"

A Gustavo Alfaro le tocó asumir el rol de director técnico de Boca luego de un duro golpe para el club. El plantel venía de perder la final de la Copa Libertadores 2018 ante River y por eso el "Lechuga" entendió que tenía un trabajo complicado por delante, pero aún así asumió el desafío.

En una charla con TyC Sports, el DT del seleccionado de Ecuador recordó aquella temporada 2019 en la que estuvo al frente del conjunto azul y oro. Y contó un detalle que pocos sabían: en un determinado momento eligió alzar la voz para defender a Marcelo Gallardo.

¿Por qué salió en defensa del entreandor de River? Así lo contó Alfaro: "En un congreso de la Libertadores, yo siendo entrenador de Boca, pedí hablar y salí a defender a Marcelo Gallardo porque no lo habían dejado entrar al vestuario en una semi. Y lo querían suspender... Y dije que era una aberración, porque es nuestro trabajo. Para mí Gallardo dignifica la profesión".

Durísimo: la fuerte frase desde el consejo de fútbol que parece condenar el ciclo de Battaglia en Boca

¿Cómo sigue la historia en Boca? Sebastián Battaglia anunció que no quiso renunciar y Jorge Bermúdez explicó que lo respaldan en este momento, a pesar de que reconocen que el equipo debe mejorar. ¿Cómo está la interna ahora mismo en el club? ¿Le pusieron un plazo al actual entrenador?

El periodista Diego Monroig explicó en "ESPN F90" lo que pudo averiguar de la situación. "No hubo plazos pero la sensación que quedó en el aire es de partido a partido. 'Sentido común', es lo que me dijeron. A partir de ahora será funcionamiento, imagen y ver lo que pueda llegar a dar el equipo", manifestó el cronista.

De todos modos, Monroig aclaró: "Si, llegado el momento, Boca vuelve a tropezar con una imagen negativa, el consejo será el que tome la decisión cuando lo crea necesario". Por otro lado, comentó un detalle importante: "De acuerdo a lo que pude averiguar, cuento. dónde creo que está la diferencia entre dónde está parado el consejo y dónde Battaglia".

La confesión de un crack brasileño de renombre: "Jugar en La Bombonera llena es mi sueño"

Ya jugó frente a Boca y también frente a River. De hecho, ya visitó La Bombonera pero no pudo ser como él quería. Por eso ahora Hulk se animó a soñar: quiere visitar el estadio del Xeneize repleto de hinchas locales y con la camiseta del Atlético Mineiro. ¿Se dará en esta Copa Libertadores?

El crack brasileño se refirió a la edición 2022 del torneo continental y señaló: "River y Boca siempre entran a la Copa para ganarla, como Real Madrid y Barcelona en la Champions. Merecen mucho respeto por las conquistas que tuvieron, por la trayectoria. Palmeiras también, es bicampeón. Flamengo... Pero Atlético también por todo lo que viene haciendo".

"Me gustaría volver a enfrentarme a Boca y River. Siempre me gustó, sin desmerecer a otros, siempre me gusta jugar grandes partidos donde la motivación es natural. Jugar contra Boca en una Bombonera llena... Es mi sueño", tiró Hulk en el Diario Olé. Y recordó: "Ya jugué ahí pero lamentablemente no hubo público por la pandemia".

El mensaje de Bermúdez para los jugadores de Boca: "Más huevos"

Boca está metido en una complicada situación futbolística. El equipo no funciona a pesar de los cambios y encima los resultados no se dan. El panorama no solo expone a Sebastián Battaglia sino también a los futbolistas. ¿Cómo se sale de esta situación? Jorge Bermúdez habló al respecto.

"Confiamos plenamente en nuestro plantel, pero sabemos que tenemos que mejorar. Sabemos que de esta manera va a ser complicado", mencionó el "Patrón". "También entendemos que, si se solucionan cosas futbolísticas, recuperamos lesionados y a los suspendidos, vamos a tener un equipo que va a competir. Como cuando jugamos con el máximo rival, que podíamos competir y ganar. Estoy competido que el equipo va a competir", agregó.

En su charla con TyC Sports, el integrante del consejo de fútbol dio su receta para superar la crisis. "Creyendo en la idea, siendo mucho más sólidos, teniendo más huevos. A veces pasamos malos momentos por desajustes que tenemos. Lo más importante es que se tiene que cambiar con los jugadores que tenemos. Ellos saben que lo tienen que hacer. Están fuertes y quieren revertir la situación", manifestó.

La nueva novia de Salvio reveló ante la Justicia una frase amenazante de Magalí Aravena: "Vení acá"

Continúa el caso que compromete a Eduardo Salvio. El futbolista de Boca fue denunciado por su exmujer, Magalí Aravena, quien lo acusa de atropellarla tras una discusión. El video ya se hizo viral en las redes sociales y forma parte de la investigación. Y ahora se dio otra declaración clave.

Sol Rinaldi, la nueva novia del "Toto", se presentó ante la Justicia y dio su versión de los hechos. Una foto que ella publicó en su cuenta de Instagram fue lo que desató la bronca de Aravena, quien luego de ver la publicación llamó a Salvio y se dirigió a la casa del jugador para comenzar una disputa verbal.

"A los cinco minutos que subí la foto a Instagram, Salvio recibió el llamado. No aparecía y a los 30 minutos apareció blanco y dijo que se tenía que ir", explicó Rinaldi. El extremo contó que desapareció porque se metió en el baño para charlar telefónicamente con Aravena.