Óscar Córdoba no se aguantó y le tiró un palito al consejo de fútbol de Boca: "Voy a ser claro"

Óscar Córdoba se metió de lleno en la polémica de Boca y, en primer lugar, habló del futuro de Sebastián Battaglia. "Si la confianza se perdió, absolutamente él tendría que dar un paso al costado", dijo. Pero también opinó sobre la labor del consejo de fútbol.

A pesar de que los dirigentes del club son sus excompañeros, el colombiano marcó su postura sobre lo que pasa en Boca. "Toma decisiones y se contratan y liberan jugadores. El comité cubrió las espaldas de Battaglia, pero realmente lo que acontece en el terreno de juego y el comportamiento de muchos de estos jugadores van en contra de estas decisiones", aseguró.

En una charla con "Futvox Sudamérica", el mítico arquero no tuvo problemas en mencionar en qué cree que se equivocaron desde el consejo. "No se armó el equipo para la Copa porque no se hizo la tarea para reforzarlo entendiendo las bajas que tenían a largo plazo. Lo vieron a corto plazo y esto lo llevó a estar permanentemente modificando", sostuvo.

"Voy a ser claro y tengo que ser directo, el Consejo tenía que saber todo lo que acontecía en la Copa con las bajas que tenía Boca y darle las herramientas a Battaglia para que armara el equipo que iba a encarar la Copa. Si Battaglia no lo ha encontrado también hay que revisar lo que se hizo como gestión y cómo juega el equipo", sentenció Córdoba.