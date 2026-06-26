Acuerdo de palabra: Boca y Vélez definieron los montos y Álvaro Montero será el segundo refuerzo del mercado para Arruabarrena

El Xeneize le comprará el pase del arquero al Fortín y de esta manera se sumará al plantel luego de su participación en el Mundial.

Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, la dirigencia de Boca salió rápidamente al mercado de pases en búsqueda de refuerzos para darle un salto de calidad al plantel de cara a la segunda parte de la temporada, en donde tendrá competencia a nivel local e internacional.

En este sentido, Juan Román Riquelme y compañía primero cerraron la llegada de Leandro Lozano, lateral derecho que arribó desde Argentinos Juniors. Ahora, hubo un acuerdo para contratar a Álvaro Montero, el arquero colombiano que se desempeña en Vélez.

Según pudo saber Bolavip, el Xeneize llegó a un acuerdo con el Fortín para comprarle el pase al golero, que actualmente se encuentra disputando el Mundial con la Selección Colombia. Tras este certamen llegará al país para firmar su contrato a largo plazo, por 4 años.

En cuanto a los números, el elenco de la Ribera le pagará a los de Liniers 4 millones de dólares para hacerse con la totalidad de la ficha de Montero. Cabe destacar que Vélez en este mismo mercado hizo uso de su opción de compra y lo pagó 1.7 millones de dólares a Millonarios de Colombia.

Así las cosas, Arruabarrena ya tiene a su segundo refuerzo confirmado para la segunda parte del año. Ahora la intención, tanto del CT como de la dirigencia es incorporar de mitad de cancha para delante, teniendo en cuenta la posible salida de distintos jugadores.

Los números de Álvaro Montero en Vélez

A lo largo del año en el que se desempeñó en Vélez, Montero disputó un total de 19 partidos, en los que recibió 14 goles y mantuvo su arco en cero en 8 oportunidades. Además recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 1681 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó la Supercopa Argentina.

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