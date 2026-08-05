Franco Colapinto recibió un reconocimiento de la Fórmula 1 en pleno receso de la temporada

El piloto de Alpine ganó una votación del público mientras se prepara para volver a correr en el campeonato.

Tras una buena primera mitad de temporada, Franco Colapinto pone el foco en lo que viene. En el receso de la Fórmula 1, el piloto de Alpine entrena de cara al Gran Premio de los Países Bajos en el Circuito de Zandvoort, que reanudará el campeonato, el 23 de agosto.

Ante ese panorama, el de Pilar recibió un reconocimiento por parte de la máxima categoría a través del voto de los fans. Se trata del premio al adelantamiento del mes y es uno fresco, del Gran Premio de Bélgica, el anteúltimo disputado.

La Fórmula 1 está en Disney+

Aunque resta que la Fórmula 1 lo anuncie de forma oficial, el argentino sacó más del 50% de los votos por la maniobra viral en la que superó a Pierre Gasly y Liam Lawson al mismo tiempo.

🔥 ¡COLAPINTO, PROTAGONISTA DE LA MEJOR MANIOBRA DEL MES DE JULIO EN LA FÓRMULA 1! Con este doble sobrepaso a Gasly y Lawson en el #BelgianGP, el piloto argentino se quedó con la mencionada distinción tras haber obtenido el 56% de los votos. 🔝



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Este adelantamiento le permitió finalizar la carrera en la 10° posición, sumando un punto para Alpine y quedando por delante de su compañero, algo siempre valorable, sobre todo cuando hay expectativa por la renovación de su butaca para 2027.

Cuándo es la próxima carrera de la F1 2026

El Gran Premio de Hungría fue la última carrera antes del parón de verano europeo, por lo que ahora tendremos un mes sin acción de la Fórmula 1. La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.

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