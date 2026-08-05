Martín Palermo es nuevo DT de Platense: vuelve al fútbol argentino y dirigirá en la Copa Libertadores

El Titán regresa al Calamar, donde fue subcampeón de la Copa de la Liga en 2023. Asume tras la salida de Walter Zunino.

Horas después de la salida de Walter Zunino, Platense cerró a su nuevo entrenador. Martín Palermo se hará cargo del primer equipo, en lo que será su regreso al fútbol argentino y su segundo ciclo al frente del Calamar, tras su salida a finales de 2023.

El Titán se reunió con las autoridades del club de Vicente López y cerró de palabra su retorno a la institución. El DT, de último paso por Fortaleza de Brasil, tomará las riendas del equipo que viene de ser goleado por Talleres en condición de local.

El ex delantero vuelve al cargo en un momento difícil del equipo, que arrancó el semestre con dos derrotas y un empate en el Clausura 2026. Si bien está a varios puntos del descenso, el equipo está obligado a sumar para no sufrir por la permanencia en la temporada que viene. En simultáneo, afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido.

Palermo fue el estratega de Platense durante todo 2023. Su saldo fue de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas. Luego de 46 encuentros, su primera etapa se terminó luego de la final de la Copa de la Liga, en donde los suyos cayeron por 1 a 0 ante el Rosario Central de Miguel Ángel Russo.

El cuerpo técnico de Palermo

Platense confirmó que el Titán contará con Diego Cagna y Damián Leyes como ayudantes, además de los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera.

La carrera de Palermo tras irse de Platense

Dos meses después de irse del Calamar, Palermo llegó a Olimpia de Paraguay, en donde tuvo una de sus mejores conducciones como DT. Allí se consagró campeón del Torneo Clausura 2024, obteniendo el primer título de su carrera. Si ciclo terminó en abril de 2025 luego de un flojo arranque de temporada. Fueron 25 triunfos, 17 empates y 12 caídas.

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En septiembre de ese mismo año recaló en Fortaleza, con la difícil tarea de intentar mantener al equipo en el Brasileirao. A pesar de haber encabezado una remontada histórica en la tabla de posiciones, su equipo cayó en la última fecha y perdió la categoría.

El 2026 encontró al Titán inactivo, esperando una buena oferta para su futuro como estratega. Durante el Mundial 2026, se desempeñó como comentarista en la señal de DSports en los encuentros de la Selección Argentina.