Alvaro Montero habló del gol anulado a Sao Paulo contra Boca: “Tenemos que estar atentos”

Luego de otra muy buena noche defendiendo el arco de Boca, Álvaro Montero habló ante los medios sobre la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. El colombiano valoró la victoria y se refirió al gol anulado a Sao Paulo, que pudo haberle dado otro final al encuentro.

“Ojalá no tuviera que trabajar, estaría más fácil. Feliz de haber avanzado. El grupo trabajo todo el partido muy bien y competimos de buena manera. Hay que acostumbrarnos a vivir estas instancias“, comenzó declarando el arquero de 31 años tras el pitazo final.

Sobre el gol anulado expresó: “Dos jugadores de ellos estaban solos, era difícil que no fuera offside, pero tengo entendido que estuvo muy fina. Más allá de eso, tenemos que estar atentos porque son desatenciones que te pueden costar un partido. Son cosas que tenemos que mejorar, pero en general bien por el sacrificio del equipo”.

“Nos tendríamos que haber ido ganando, lástima el gol al final. Fue un buen partido en general, competimos dos equipos grandes. Estoy feliz de poder avanzar. El club exige vivir estas instancias y nosotros queremos, así que hay que trabajar para ir detrás de eso“, agregó.

Arruabarrena: “Necesitamos salir campeones de algo”

En conferencia de prensa, el Vasco se mostró conforme con la labor de su equipo en Brasil: “Hemos hecho un partido muy serio. Creo que lo hicimos bien. Me hubiese gustado ganar, pero el empate nos da la posibilidad de pasar a semifinales”.

Luego, el DT fue sincero sobre los objetivos del equipo en este semestre y la obligación de cortar la sequía sin títulos: “Esperemos que la hinchada se sienta identificada. Son los resultados los que mandan, necesitamos salir campeones de algo, pero tenemos que ir tranquilitos. Esto es fútbol y esperemos encontrarnos enteros cuando vengan esos altibajos”.

Publicidad

Cuándo es el próximo partido de Boca

Tras disputar la serie de Copa Sudamericana ante Sao Paulo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena vuelve a enfocarse en el Torneo Clausura. El próximo duelo será el domingo 20 de septiembre a las 14.45 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.