La autocrítica de Colapinto tras la carrera del GP de Baréin: “No decidimos bien”

El piloto argentino lamentó la estrategia errónea a la hora de elegir los neumáticos para la largada en Malasia.

Franco Colapinto se lamentó por la mala elección de neumáticos que le costó la carrera en el Gran Premio de Baréin 2026 de la Fórmula 1. Mientras la mayoría de pilotos montaron los de lluvia con la pista mojada, los dos autos de Alpine salieron con blandos y la estrategia no resultó.

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Luego de la bandera a cuadros, Colapinto habló con ESPN y fue autocrítico. Al ser consultado por las dificultades en la largada, Franco comentó: “Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en el cajón y el auto no salió para adelante. Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta“.

Más adelante, rescató: “Con la goma lisa tuve muy buen ritmo. Pasé a varios autos que venían adelante mio bastante lejos y tenía mucho mejor ritmo, eso es positivo para el futuro, pero obviamente una pena lo de que nos haya costado tanto con esa decisión (poner neumáticos blandos en el inicio). Creo que sino hubiese sido una buena carrera”.

"UNA PENA QUE NOS HAYA COSTADO TANTO CON ESA DECISIÓN", dijo Franco Colapinto a la hora de explicar la estrategia de neumáticos en el inicio del #BahrainGP, el cual había sido atrasado por intensas lluvias.



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“Una tarde muy difícil y obviamente no decidimos bien. Fue la decisión incorrecta y la peor que podríamos haber tomado. No secó nunca (la pista), es increíble. Pensé que en tres o cuatro vueltas estaba seca, pero no se secó más. No entiendo, mucha mala suerte, pero hay que laburar para el futuro, para que cuando pase esto de vuelta, decidir mejor”, cerró el argentino.

Resultado del GP de Baréin 2026

Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Checo Perez (Cadillac) George Russell (Mercedes) – DNF Alex Albon (Williams) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF

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¿Cuándo es la próxima carrera de la F1?

La Máxima no se toma respiro y Franco Colapinto tendrá revancha rápidamente el próximo domingo 11 de octubre en el marco del Gran Premio de Singapur. Esta carrera se disputará en el exigente Circuito Urbano Marina Bay y comenzará a las 9:00 hs.