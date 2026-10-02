Boca podría perder 8 futbolistas para la semifinal de la Copa Argentina en plena fecha FIFA

Bien se sabe que ya están confirmadas las dos semifinales de la Copa Argentina 2026, donde se conocerán los finalistas que lucharán por conseguir el ansiado título. En ese sentido, Boca deberá sortear otro desafío además del partido en sí, debido a que perderá futbolistas por la fecha FIFA de noviembre, que tendrá lugar durante esos días.

Cabe recordar que durante esta ventana de amistosos internacionales, el Xeneize se vio obligado a ceder a Leonel Flores a la Selección Argentina, aunque con la inusual particularidad de que estuvo disponible en los encuentros con su equipo. Sin embargo, Álvaro Montero se fue con Colombia y lo perdió los cotejos correspondientes al fútbol argentino.

Leonel Flores, en la Selección Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que Boca podría tener hasta 8 bajas por la fecha FIFA. En dicha ventana, el elenco de Rodolfo Arruabarrena debe enfrentar a Banfield el sábado 14 de noviembre por la semifinal de la Copa Argentina, y luego se mediría contra Platense o Atlético Tucumán en una hipotética final, donde tendría muchas ausencias de peso.

Las 8 bajas que tendría Boca ante Banfield por la Copa Argentina

Selección Argentina: todo indica que Leonel Flores volvería a ser convocado por Lionel Scaloni, ya que dejó buenas sensaciones en su debut absoluto. Además, Leandro Paredes también iría porque se le reduciría la sanción de partidos, mientras que Lautaro Blanco podría ser citado debido a que es seguido de cerca por el cuerpo técnico.

Uruguay: Miguel Merentiel podría integrar la lista charrúa, ya que estuvo en la preliminar pero luego fue excluido en la nómina definitiva. A su vez, Leandro Lozano tiene altas posibilidades de ser llamado a representar a su país, avalado por el altísimo nivel que está demostrando en Boca.

Publicidad

Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Lautaro Blanco. (Getty Images)

Colombia: como habitualmente sucede, Álvaro Montero estará entre los convocados del combinado cafetero, siempre y cuando no ocurra ningún imponderable.

Chile: aunque no son una fija, bien podrían regresar a vestir la camiseta de su país tanto Williams Alarcón como Carlos Palacios. Vale recortar que ambos supieron estar en las nóminas del elenco trasandino en el pasado y están considerados como posibles citados.

Publicidad

Carlos Palacios, futbolista chileno de Boca. (Getty Images)

El cuadro final de la Copa Argentina 2026