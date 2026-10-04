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Torneo Clausura

Banfield vs. Rosario Central: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Banfield y Rosario Central se enfrentan este lunes 5 de octubre, en el Estadio Florencio Sola, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Banfield vs. Rosario, Torneo Clausura
Banfield vs. Rosario, Torneo Clausura

El lunes 5 de octubre, el Estadio Florencio Sola va a recibir un partido con sabor a revancha para el local, que necesita cortar una racha floja justo ante uno de los equipos que mejor viene en el campeonato.

Rosario Central llega con el envión de dos triunfos seguidos y la chance de meterse cada vez más arriba en la tabla, mientras que Banfield busca salir de la zona media con una victoria que le dé aire.

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Horario del partido

  • Argentina: 21:15 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Banfield no gana hace tres fechas: empató 2-2 como visitante frente a Gimnasia, igualó 1-1 de local ante Barracas Central y antes de eso cayó 1-3 con Aldosivi. Está en la posición 12 con 9 puntos en 10 partidos, en una zona de la tabla donde todavía puede mirar para arriba sin demasiados sobresaltos.

Rosario Central, en cambio, llega entonado. Viene de ganarle 1-0 a Argentinos Juniors de local y antes se había impuesto por el mismo resultado como visitante ante Tigre, además del empate 1-1 con Newell's. Esa seguidilla lo tiene cuarto con 18 puntos, en zona de pelear arriba, y con el favoritismo de su lado para este cruce.

El historial entre Banfield y Rosario Central

El historial entre ambos tiene 37 antecedentes, con ligera ventaja para Banfield: 13 victorias contra 10 de Rosario Central y 14 empates, además de un saldo goleador favorable para el local de 51 a 39. El duelo más reciente, en marzo de este año, terminó 2-1 para Rosario Central, que de a poco le fue achicando la diferencia histórica al equipo del sur del conurbano.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
15/03/2026Rosario Central vs. Banfield2-1Liga Profesional Argentina
20/10/2024Rosario Central vs. Banfield1-1Liga Profesional Argentina
30/01/2024Rosario Central vs. Banfield0-0Liga Profesional Argentina
28/08/2023Banfield vs. Rosario Central3-0Liga Profesional Argentina
29/05/2023Banfield vs. Rosario Central2-0Liga Profesional Argentina
22/08/2022Rosario Central vs. Banfield0-1Liga Profesional Argentina
15/09/2021Banfield vs. Rosario Central1-2Liga Profesional Argentina
11/04/2021Rosario Central vs. Banfield3-1Liga Profesional Argentina
05/12/2020Banfield vs. Rosario Central1-1Liga Profesional Argentina
13/11/2020Rosario Central vs. Banfield2-4Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
  • Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • River Plate vs. Estudiantes de Río Cuarto — sábado 10 de octubre, 21:30 hs

En síntesis

  • Banfield y Rosario Central se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Banfield suma 9 puntos en el torneo.
  • Rosario Central suma 18 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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