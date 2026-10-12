Antes de enfrentar a Vasco da Gama, Lautaro Blanco reveló que sueña con la Selección Argentina: “Si se llega a dar…”

El lateral izquierdo palpitó la previa de las semis de la Copa Sudamericana y confesó que espera el llamado de Scaloni en algún momento de su carrera.

Lautaro Blanco es uno de los jugadores más regulares de Boca. El lateral izquierdo se quedó con la titularidad desde que llegó al club y su rendimiento siempre fue parejo y positivo. De hecho, a día de hoy es el tercer capitán del Xeneize detrás de Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

Su rendimiento en el club de la Ribera lo lleva a ser considerado uno de los mejores argentinos en su puesto a día de hoy, que incluso lo posiciona dentro del radar de la Selección Argentina.

Este lunes, en la previa del partido entre Boca y Vasco da Gama por las semis de la Copa Sudamericana, Lautaro Blanco habló con Dsports y dejó en claro que uno de sus objetivos de carrera es ser parte de la Albiceleste. De todas formas, tuvo los pies sobre la tierra.

“Sería un loco si te dijera que no, pero estoy tranquilo pensando acá en Boca, en hacerlo acá de la mejor manera, que el equipo gane, que sigamos vivos en todas las competiciones que estamos, que es algo muy difícil de lograr llegar a esta altura del año compitiendo en todas las competencias. Si se llega a dar, obviamente para mi sería mi sueño máximo, con tranquilidad tratando de hacer lo mejor acá“, destacó al respecto.

"LA SELECCIÓN ES MI SUEÑO MÁXIMO, PERO ESTOY TRANQUILO"



Lautaro Blanco y sus deseos de vestir la camiseta de la Selección Argentina.



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La realidad indica que Lionel Scaloni sigue de cerca su nivel en Boca y lo tiene en cuenta para futuras convocatorias. De todas formas, en la fecha FIFA de noviembre posiblemente se quede en el Xeneize, ya que el equipo del Vasco Arruabarrena deberá disputar las semifinales de la Copa Argentina en dicho parate internacional.

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Más declaraciones de Lautaro Blanco

En relación al partido que se le viene a Boca este martes, ante Vasco da Gama, el lateral izquierdo expresó: “Es una semifinal de Copa Internacional y nos estamos preparando para afrontarlo de la mejor manera, de hacer un gran partido primero ahora el martes de local, con nuestra gente. Preparándonos con muchas ansias, de la mejor manera, con ganas de jugar”.

Además, agregó: “Es una serie larga, son dos partidos, pero yo creo que el partido de local de nosotros con nuestra gente va a ser muy importante. Imaginamos algo parecido a San Pablo, esperando que las ocasiones que creamos, ser un poco efectivos, de ir con una buena ventaja a Brasil, mantener el arco en cero y apuntar a eso en un principio”.

Entre otros temas, habló de la lesión de Leandro Paredes: “La baja de Lea obvio que nos golpeó mucho, nos tomó de imprevisto, pero bueno, confiar en el equipo, de los jugadores que pueden reemplazarlo, que lo hagan de la mejor manera. Es una linda prueba para el equipo de dar la cara sin Lea porque ya sabemos todo lo que él conlleva”.

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Por último, se refirió a la responsabilidad de llevar la capitanía de Boca: “Y después llevar la cinta, que justamente él sea uno de los que me elija cuando él no está en cancha, de que yo lleve la cinta para mí es un orgullo”.

Cuándo se juega la llave entre Boca y Vasco da Gama

Boca recibirá a Vasco da Gama el martes 13 de octubre a las 21:30 horas. El compromiso correspondiente a la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana 2026, ya tiene día y horario confirmado para que se vean la cara por primera vez. Dicho cotejo se llevará a cabo en La Bombonera, repleta de hinchas.

A su vez, con el claro objetivo de liquidar la serie y conocer al primer finalista del certamen, la vuelta será el martes 20 de octubre a las 21:30 horas. Este partido determinante que decide al clasificado, aún no hay una sede confirmada y se espera que sea informado por la propia CONMEBOL durante las próximas horas para ultimar los detalles necesarios.