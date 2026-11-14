River hoy: victoria ante Gimnasia y dinero fresco por una venta inesperada

Todas las novedades del Millonario de este sábado 14 de noviembre, el día en el que se midió ante el Lobo en un amistoso en el Monumental.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 14 de noviembre de 2026, con el foco puesto en lo que serán los playoffs del Torneo Clausura, con Lanús como rival de octavos de final. Victoria en un amistoso ante Gimnasia en el Estadio Monumental, Rosario Central compró a Jeremías Ledesma e ingresará dinero a las arcas del club, continúan las obras en el Monumental con novedades en un histórico cartel y llegó la primera victoria de Gallardo como DT de Ecuador.

River venció a Gimnasia en un amistoso

Con la intención de no perder ritmo y aprovechando el parate por Fecha FIFA, River se entrenó de manera intensa en Pilar durante tres días, con jornadas de doble turno. Por otro lado, este sábado se midió ante Gimnasia en dos partidos amistosos. Los duelos fueron en el Estadio Monumental, a puertas cerradas.

El primer encuentro fue entre los habituales titulares y fue victoria por 2 a 0 con tantos de Driussi y Galván. Ponzio mandó a la cancha a: Centurión; Gio González, Otamendi, Rivero, Acuña; Andrada, Espíndola, Galván; Correa; Driussi y Beltrán.

Nicolás Otamendi. (Foto: Prensa River).

Mientras que el segundo partido amistoso terminó 1 a 1, con un tanto de Rafael Borré. El entrenador mandó a la cancha a: Centurión; Benjamín Rodríguez, Ramírez, Martínez Quarta, Ortega; Arambarri, Silva, Lucero; Pereyra; Borré y Esquivel. Cabe destacar que ingresó Juan Carlos Portillo, quien apenas hace unos días volvió a entrenarse con normalidad luego de una dura lesión.

Ingresa dinero por Jeremías Ledesma

River sufrió demasiados cambios en menos de un año. A comienzos de 2026, Jeremías Ledesma era el segundo arquero del plantel -detrás de Franco Armani- y Santiago Beltrán apenas era una promesa que se destacaba en Reserva, pero todo cambió en el mes de enero. El Pulpo se lesionó, Conan se marchó a préstamo a Rosario Central y Centurión -que había vuelto de Independiente Rivadavia- se recuperaba de un problema físico.

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Ante esta situación, Santiago Beltrán se hizo cargo del arco del Millonario y sus rendimientos fueros muy buenos. Ledesma llegó a River para pelear un puesto con Armani, pero nunca logró imponerse y, cuando pudo tener su oportunidad, decidió marcharse a Rosario Central, equipo en el que se formó y debutó en Primera División.

La cesión de Jeremías Ledesma a Rosario Central fue por un año, pero había una cláusula de obligación de compra ante el cumplimiento de determinados objetivos. Según informó La Página Millonaria, en los últimos días, el Canalla compró el pase del arquero y le dejó al club de Núñez una suma cercana a los 2 millones de dólares.

Jeremías Ledesma. (Foto: Getty).

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Obras en el Monumental

El Estadio Monumental va camino a ser el de mayor aforo de todo América. Cuando finalicen las obras, allá por mediados de 2029, la capacidad total será de 101 mil espectadores y para eso se construirá una quinta bandeja, con espacio para 16 mil hinchas. Por otro lado, las bases que sostendrán a ese anillo también lo harán con un techo que cubrirá todas las gradas y además tendrá un skywalk con el escudo de River.

Los trabajos en el Monumental siguen a muy buen ritmo. Mientras se desmonta la pantalla, este viernes 13 de noviembre se inició con la quita parte del cartel histórico de ingreso de Figueroa Alcorta, del cual se removerá la parte de “Club Atlético”, para que quede solamente: “River Plate”.

Por otro lado, se sacarán también cuatro portones. Esto es para que la grúa ingrese al club por la calle interna y se pueda iniciar con la colocación de la estructura provisoria de la cinta de iluminación de la San Martín, la cual empezará a utilizarse en 2027.

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Cabe destacar que el Monumental perderá sus clásicas estructuras de metal que salían como brazos en ambas plateas laterales altas. Esto se debe a que allí estará la nueva bandeja. Como River seguirá jugando de local, necesita tener iluminación, por lo que será a través de una estructura externa.

Gallardo obtuvo su primer triunfo como DT de Ecuador

Luego del Mundial 2026, Ecuador decidió cambiar de entrenador y el elegido fue Marcelo Gallardo. Luego de una primera ventana de amistosos con resultados adversos, La Tri consiguió su primera victoria con el Muñeco al frente del equipo: fue por 2 a 0 ante Costa Rica con tantos de Jordy Caicedo y de Moisés Caicedo.

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Una vez finalizado el encuentro, Gallardo dialogó con la prensa y dijo: “Me parece que al principio, sobre todo los primeros minutos, nos costó encontrar el hacernos dueños del partido con el balón, y Costa Rica hizo su juego y nos generó por dentro. De a poco tomamos el control, fuimos de menor a mayor. Hicimos el gol, nos dio tranquilidad, y el segundo tiempo lo comenzamos con otra agresividad. Muy rápido dominamos, pero no podíamos convertir”.

“El equipo terminó dando una muy buena imagen porque no se conformó, y lo hizo con control y buenas intenciones de juego; queriendo filtrar para dejar a los mediapuntas o al nueve en jugadas claras. Rompimos por las bandas. El partido fue bueno en muchos momentos. Me voy contento porque necesitábamos un partido así de inicio y vamos a ir respondiendo de a poco“, agregó el ex entrenador de River.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

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