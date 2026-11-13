Maxi Araújo le puso picante al duelo ante Argentina: “Los clásicos se ganan como sea”

La Albiceleste y la Celeste se verán las caras este viernes a partir de las 20 horas en La Bombonera en el marco de un amistoso internacional.

La rivalidad entre Argentina y Uruguay es histórica. No solamente por una cuestión geográfica y de similitudes culturales, sino también por logros deportivos, especialmente en las décadas del 20, 30, 40 y 50, donde la paridad era importante.

Si bien es cierto que en los últimos años, la selección más fuerte de Sudamérica fue Argentina, la realidad es que el Clásico del Río de la Plata genera un interés especial. Este viernes, a partir de las 20 horas en La Bombonera, la Albiceleste se verá las caras con la Celeste en el marco de un amistoso internacional, aunque para el defensor uruguayo Maxi Araújo es mucho más que un duelo amistoso.

Maxi Araújo dialogó con El Espectador y le puso picante al duelo ante Argentina a disputarse este viernes a partir de las 20 horas: “Para nosotros es un partido muy importante, es un clásico. No lo tomamos como un amistoso. Creo que lo más importante es ganar”.

“Siempre va a haber cosas para corregir, pero cuando ganás es mucho mejor. Como se dice a veces, los clásicos se ganan como sea. Obviamente, queremos tener un buen funcionamiento y seguir creciendo, pero para nosotros lo más importante es ganar”, completó el lateral uruguayo.

Maxi Araújo ante Lamine Yamal. (Foto: Getty).

Las probables formaciones de Argentina y Uruguay

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández; Nico Paz, Gianluca Prestiani y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

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Uruguay: Christopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera; Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Giorgian de Arrascaeta; Darwin Núñez.

DT: Diego Forlán.

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