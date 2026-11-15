Los objetivos de Franco Colapinto y Alpine para las últimas tres carreras de 2026

El piloto argentino tiene por delante Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi antes de que termine la temporada.

Solo quedan tres carreras para que finalice el calendario 2026 de la Fórmula 1. Aunque no se bajó el telón oficialmente, Kimi Antonelli ya se aseguró el Mundial de Pilotos y Mercedes hizo lo propio en el Campeonato de Constructores. Sin embargo, todavía hay algunos objetivos en la mira para Alpine y Franco Colapinto.

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La escudería de Enstone ya quedó muy lejos de Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto, motivo por el cual ya tiene la mira en el auto de 2027. En cuanto a lo que resta de 2026, su misión será sostener la ventaja prácticamente irremontable de 38 puntos sobre Haas en el sexto lugar de Constructores.

Este sexto puesto de Alpine supone una mejora significativa luego de haber quedado últimos en 2025. Sin embargo, el techo todavía está más arriba y pretenden dar un nuevo paso al frente en la temporada 2027.

Los dos autos de Alpine en el GP de San Pablo (Getty Images)

Precisamente sobre esto habló Colapinto en declaraciones publicadas por Motorsport. “Por lo general, cuando vas mejorando cosas durante el año, es como poner una tirita donde estás un poco lastimado. Mejoras un poco, pero es muy difícil solucionar el problema fundamental del coche sin hacer un cambio grande”, expresó Franco en relación al auto de 2026.

Asimismo, el piloto pilarense dejó ver su entusiasmo pensando en el año que viene: “Sabemos la dirección que tenemos que seguir para solucionar algunos de los problemas que tenemos, pero, obviamente, hasta que no lo probemos es difícil saberlo. En general, creo que definitivamente será mejor que este año“.

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No obstante, finalizó pidiendo cautela, ya que los otros equipos también buscarán dar un paso al frente: “Hay que ver cuánto mejoran los demás. Cuando termina la temporada, empieza un poco una carrera de ingenieros para ver cuánto mejora cada equipo. Tenemos que esperar y ver qué pasa“.

Los objetivos claros de Colapinto para las últimas tres carreras

Volver a sumar puntos: algo clave para cerrar el año con buenas sensaciones sería cortar la mala racha y sumar unidades antes de que termine la temporada. El argentino no logra obtener puntos desde el 13 de septiembre (P7 en el GP de Madrid).

Terminar las carreras: Franco registra tres abandonos en las última seis carreras. Si bien no tuvo problemas para completar las últimas dos citas, es importante que pueda seguir en esta línea.

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Quedar por encima de Pierre Gasly: aunque Alpine ya no trabaja en grandes mejoras para este 2026, será interesante ver la lucha con su compañero de equipo. Gasly tiene más experiencia que Colapinto, pero el argentino ya lo ha superado en varias oportunidades y buscará ganarle al francés en la recta final para afianzar su posición en la escudería.

Últimas tres carreras del calendario 2026 de la F1