Boca hoy: convocados vs. Platense, Arruabarrena mete cambios en la formación y más

La jornada del 14 de agosto es decisiva en el Mundo Boca. Rodolfo Arruabarrena define la nómina de convocados y volverá a prescindir de Enner Valencia, quien continúa haciendo una puesta a punto. Además, el DT prepara variantes en la alineación para visitar a Platense.

Los convocados de Boca

A la espera de la oficialización de la lista, todo parece indicar que el Vasco iría a Vicente López con los mismos hombres que ganaron en el Estadio Tomás Adolfo Ducó contra Recoleta. Se define en estas horas.

La alineación de Boca para enfrentar a Platense

Luego de un comienzo de semestre irregular, Boca quiere establecerse en el Torneo Clausura y meterse entre los mejores ocho de su grupo. El próximo sábado, a partir de las 21.15 horas, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena visitará a Platense en Vicente López por la quinta jornada de la Zona A.

El duelo ante el Calamar se da en medio de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana en la que Boca aventajó en la ida por 3 a 1 a Recoleta, mientras que el próximo martes será la revancha en Paraguay. Ante esta situación Arruabarrena realizaría algunos cambios en el once para jugar contra Platense.

Las salidas que Boca puede concretar en las próximas horas

Este mercado de pases, Boca concretó siete salidas del plantel de primera división y oficializó cuatro refuerzos. Entre las bajas, se encuentran Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini como agentes libres, Iker Zufiaurre, Lucas Janson y Agustín Martegani como cedidos y Marcelo Saracchi salió vendido al Houston Dynamo de la MLS.

En lo que respecta a altas, los futbolistas que arribaron fueron Leandro Lozano, Álvaro Montero, Sebastián Villa y Enner Valencia. Sin embargo, tanto para salidas como para incorporaciones, Boca todavía no se retiró del mercado e incluso tiene negociaciones en curso para seguir modificando el plantel.