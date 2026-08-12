Hasta cuándo es el contrato y de cuánto es la cláusula de Tomás Aranda y Leonel Flores en Boca

Las dos joyas del Xeneize renovaron sus vínculos en mayo de 2025 y tienen varios años por delante defendiendo la camiseta de la institución.

El Boca de Rodolfo Arruabarrena encuentra en Tomás Aranda y Leonel Flores a sus dos grandes figuras. Los jóvenes vienen siendo protagonistas en los compromisos del Xeneize y, como suele suceder, no tardarán en captar la atención de los grandes equipos de Europa.

Los juveniles de 19 años firmaron su primer contrato en 2024 y lo renovaron por última vez casi a mediados de 2025. Las actualizaciones de los vínculos incluyeron una mejora salarial y una prolongación de su fecha de caducidad, teniendo en cuenta que ambos finalizaban a finales de este año.

El contrato de Tomás Aranda

Tomás Aranda comenzó a destacarse a principios de año, cuando Claudio Ubeda decidió subirlo al primer equipo y luego darle la titularidad. Su contrato en el equipo de la Ribera es hasta el 31 de diciembre de 2029, lo que le aseguran al menos tres temporadas más en el club.

Por otra parte, se estableció que el valor de su cláusula de rescisión sea de 20 millones de dólares. Sin embargo, en caso de que un club decida incorporarlo con el mercado de pases de Argentina cerrado, esa cifra se estira un 25%, es decir, 25 millones.

El contrato de Leonel Flores

La historia de Flores en el primer equipo comenzó un poco después, ya con el Vasco Arruabarrena sentado en el banco de suplentes. El DT lo promovió luego de un destacado rendimiento en Reserva y en pocos partidos le ganó la pulseada a Sebastián Villa.

Al igual que el de Aranda, el contrato de Leo termina a finales de 2029. La cláusula de rescisión es exactamente la misma: 20 millones de dólares que suben a 25 si un club pretende llevárselo con el mercado argentino cerrado.

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