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Boca hoy: Vélez va por Milton Giménez, la opinión de Carlos Tevez sobre Tomás Aranda y Leonel Flores y más

Las novedades del Xeneize en este jueves 13 de agosto de 2026.

Boca hoy: Vélez va por Milton Giménez, la opinión de Carlos Tevez sobre Tomás Aranda y Leonel Flores y más
© Getty ImagesBoca hoy: Vélez va por Milton Giménez, la opinión de Carlos Tevez sobre Tomás Aranda y Leonel Flores y más

El jueves 13 de agosto encuentra a Boca enfocado en la visita a Platense, en donde buscará volver a sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla. Rodolfo Arruabarrena no rotaría demasiado, aún sabiendo que la revancha con Recoleta está cerca. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Vélez va a la carga por Milton Giménez

Con la llegada de Enner Valenciaa Boca, Milton Giménez perdió terreno en la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena, a tal punto que no fue convocado para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana frente a Recoleta de Paraguay.

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En este contexto, a dos años de su llegada, el delantero podría marcharse del Xeneize en el cierre del mercado de pases en búsqueda de mayor protagonismo, y ya hay un equipo del fútbol argentino que está interesado en ficharlo en los próximos días: Vélez.

Tevez elogió a Aranda y Flores

En diálogo con TyC Sports, Carlos Tevez habló del presente de Boca y elogió a Tomás Aranda y Leonel Flores: “Contento con los chicos que han debutado y que no es nada normal que en tan poco tiempo se hagan tan fuertes. Son cosa seria y ojalá que sigan por el mismo camino haciendo feliz a la gente de Boca“.

Además, ponderó el trabajo de Rodolfo Arruabarrena: “Al Vasco lo veo bien. Conoce lo que es el mundo Boca y siempre lo ha llevado muy bien“.

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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