Este viernes, River sacó a la venta su nueva camiseta alternativa. Se trata de una versión tricolor con un tinte retro que lleva el logo de Adidas Originals, tal como sucedió en el Mundial 2026 en las casacas alternativas de la selecciones que viste la marca alemana. En esta oportunidad, el Millonario volverá a vestir la clásica versión a bastones anchos verticales rojos, blancos y negros.

A lo largo de su historia, especialmente a comienzos del siglo pasado, River vistió en reiteradas oportunidades la camiseta tricolor. Luego se estableció la clásica con la banda roja cruzada y la versión tricolor fue utilizada muchas veces como alternativa, tal como sucederá en la temporada 2026/27.

En esta oportunidad, Adidas lanzó a la venta la camiseta para hombres -versión hincha y versión jugador- mientras que también hizo lo propio con la de mujeres, tanto la clásica como también una más corta, además de la de niños, esta sin sponsor. Por otro lado, salieron a la venta también los shorts que son de color blanco, las medias -rojas y negras- y también un piluso tricolor.

Precios y dónde comprar la nueva camiseta de River

Camiseta alternativa 2026/27 para hombres: $ 149.999

Camiseta alternativa 2026/27 para hombres versión jugador: $ 229.999

Camiseta alternativa 2026/27 para mujeres: $ 139.999

Camiseta alternativa 2026/27 para niños: $ 109.999

Camiseta alternativa 2026/27 para mujeres versión corta: $ 129.999

Shorts alternativos 2026/27: $ 79.999

Medias alternativas 2026/27: $ 24.999

Piluso alternativo: $ 59.999

La nueva indumentaria de River se puede comprar en tiendariver.com, donde los socios tienen descuento, pero también a través del sitio oficial de Adidas, la marca alemana que viste al Millonario desde hace décadas, siendo este el segundo club -después de Bayern Múnich- con el contrato más longevo del mundo con esta empresa.

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La nueva indumentaria de River

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