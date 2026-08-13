Fuerte sanción de AFA a Maravilla Martínez: se pierde el Racing vs. Boca

El Tribunal de Disciplina confirmó el castigo para el delantero, que había vuelto hace poco de una suspensión de dos fechas. Detalles.

El Tribunal de Disciplina confirmó la sanción para Adrián Martínez, luego de la tarjeta roja que recibió ante Argentinos Juniors, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El delantero de Racing se perderá partidos importantes, uno de ellos, el clásico de la jornada 6 contra Boca.

El delantero recibió 3 fechas de suspensión por el fuertísimo codazo a Kevin Gutiérrez, que le valió la expulsión ante el Bicho. El delantero pasará casi un mes sin jugar por el campeonato local, teniendo en cuenta que la roja fue el 9 de agosto y regresará recién el 6 de septiembre.

Maravilla no podrá estar en los partidos en el Cilindro ante Banfield y Boca; además de la visita a Independiente Rivadavia en Mendoza. Su vuelta será en la octava jornada ante Atlético Tucumán, encuentro que tendrá lugar en Avellaneda.

Apesar de esta fuerte suspensión, Maravilla podrá decir presente en el duelo ante Belgrano por la Copa Argentina. El mismo se disputará el miércoles 19 de agosto a las 19.15 en el estadio Único La Pedrera de San Luis.

Otras sanciones del Tribunal

Otro de los fallos esperados era el de Orlando Gill, arquero de San Lorenzo expulsado por un cabezazo en la cara de Lucas Blondel en el clásico ante Huracán. El paraguayo recibió una suspensión provisoria y tendrá la posibilidad de presentar su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario.

Por su parte, Jerónimo Russo, expulsado en el primer tiempo de la caída de Newell’s ante Defensa y Justicia, tendrá que cumplir una sola jornada de sanción al tratarse de una doble amonestación.