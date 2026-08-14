Enzo Maresca rompió el silencio sobre la posible llegada de Enzo Fernández a Manchester City

El DT habló en conferencia de prensa sobre la inminente oferta formal que hará por el volante argentino.

La posible llegada de Enzo Fernández a Manchester City empieza a convertirse en una novela. Chelsea impuso sus condiciones y el equipo celeste parece estar dispuesto a aceptarlas, pero la negociación paralela por la salida de Rodri al Barcelona parece determinante.

Quien fue consultado al respecto fue Enzo Maresca, entrenador de los Citizens y uno de los responsables de que se apunte al mediocampista argentino. En la conferencia de prensa previa a la Community Shield que disputará con Arsenal, el estratega habló del ex River.

“En este momento, tengo para dar la misma respuesta del primer día: es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros futbolistas. Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto con los nuestros“, aseguró el DT.

“No diré nada de los jugadores que no están con nosotros“, reafirmó el director técnico, quien además se pronunció acerca del ultimátum de Chelsea a Manchester City para que haga una oferta antes de este viernes 14 de agosto: “No creo que vayamos a hacer algo hoy“.

Manchester City ofertará por Enzo Fernández

Según pudo saber Bolavip, Manchester City le ofreció verbalmente a Chelsea 140 millones de euros para comprar la totalidad del pase de Enzo Fernández y que así se convierta en nuevo refuerzo del equipo de cara a la temporada 2026/27, en la que buscarán volver a ganar la Premier League.

Esta cifra es la que los Blues pidieron para desprenderse del argentino, por lo que si pasan este ofrecimiento a los papeles, el pase podría darse en los próximos días y así Fernández tendría su segunda experiencia en la Premier League, a la que llegó en 2023.

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River, atento a la posible venta de Enzo Fernández

Debido al mecanismo de solidaridad de FIFA, que reparte el 5% de las transferencias entre los clubes que formaron al jugador entre los 12 y 23 años, River tendrá un 3.5% a su favor de la misma, por lo que cobraría aproximadamente 4,9 millones de euros si se da el pase.