Tras la goleada ante Atlético Tucumán, Independiente despidió a Gustavo Quinteros

La eliminación en Copa Argentina y dos derrotas en el Clausura hicieron que la dirigencia del Rojo despida al entrenador.

Luego de la derrota 4 a 0 frente a Atlético Tucumán por los 8vos de final de la Copa Argentina, la dirigencia de Independiente tomó la determinación de despedir de su cargo a Gustavo Quinteros, quien tenía contrato hasta el 31 de diciembre de este año.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, tras una reunión la mesa chica de la dirigencia en la mañana de este jueves, llegaron a la decisión de interrumpir el vínculo a causa de los malos resultados obtenidos en la cancha.

Si bien arrancó el semestre con dos victorias en el Torneo Clausura, ante Independiente y Newell’s, el equipo comenzó a retroceder y perdió en sus tres participaciones siguientes, con el agravado de la dura goleada recibida por Copa Argentina.

En el último partido en el Libertadores de América, donde cayó 1 a 0 frente a Platense, el plantel y el entrenador se fueron silbados debido a que la paciencia del hincha poco a poco comenzó a agotarse por la falta de resultados positivos en las distintas competencias.

Desde su llegada a Independiente, Quinteros no logró darle su impronta. En 2025 el equipo no clasificó a los playoff del Torneo Clausura y tampoco pudo quedarse con un cupo para jugar la Copa Conmebol Sudamericana, por lo que estuvo un año sin torneos internacionales.

A lo largo del primer semestre de 2026, el equipo avanzó hasta los octavos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Apertura quedó eliminado en esa misma instancia al perder 2 a 1 en condición de visitante contra Rosario Central.

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El antecedente positivo que quedó de su paso por el club fue el clásico ante Racing. En su debut en 2025 empató 0 a 0 en el Cilindro de Avellaneda, mientras que en esta temporada logró la victoria por 1 a 0 como local con el gol de Gabriel Ávalos.

Así las cosas, de cara al partido contra Lanús del próximo lunes en La Fortaleza, se espera que Carlos Matheu sea el entrenador interino, a la espera de que la dirigencia pueda contratar a su reemplazante para encarar la recta final de la temporada.

Los números de Gustavo Quinteros en Independiente

Desde su llegada a Independiente, Quinteros dirigió un total de 32 partidos, con un saldo de 14 victorias, 8 empates y 10 derrotas. De esta manera, logró el 41,66% de los puntos posibles.

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