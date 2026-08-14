El Xeneize visitará al Calamar el próximo sábado a partir de las 21.15 por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

Luego de un comienzo de semestre irregular, Boca quiere establecerse en el Torneo Clausura y meterse entre los mejores ocho de su grupo. El próximo sábado, a partir de las 21.15 horas, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena visitará a Platense en Vicente López por la quinta jornada de la Zona A.

El duelo ante el Calamar se da en medio de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana en la que Boca aventajó en la ida por 3 a 1 a Recoleta, mientras que el próximo martes será la revancha en Paraguay. Ante esta situación Arruabarrena realizaría algunos cambios en el once para jugar contra Platense.

Si bien todavía no está la confirmación oficial, Arruabarrena mandaría desde el arranque ante Platense a: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Nicolás Figal. (Foto: Getty).

Presencia bostera en Vicente López

La Provincia de Buenos Aires habilitó que Platense le venda entradas a hinchas de Boca para el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Zona A del Torneo Clausura. En total serán unos 5 mil espectadores del Xeneize los que dirán presentes en Vicente López el próximo sábado.

¿Qué se le viene a Boca?

15/08 | Platense vs. Boca – Torneo Clausura

18/08 | Recoleta vs. Boca – Copa Sudamericana

23/08 | Racing vs. Boca – Torneo Clausura

30/08 (a definir) | Boca vs. Lanús – Torneo Clausura

02/09 | Boca vs. Vélez – Copa Argentina

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