Con 4 altas confirmadas, los hinchas de Boca eligen el refuerzo que le tiene que traer Riquelme a Arruabarrena

Bolavip encuestó a fanáticos del Xeneize que opinaron sobre la posición en la que el club debe incorporar.

Con las salidas de Santiago Zampieri e Iker Zufiaurre, Boca liberó dos cupos para incorporar futbolistas hasta el 2 de septiembre a pesar del cierre del mercado de pases. Uno de ellos fue ocupado por Enner Valencia, mientras que el restante sigue vacante.

Teniendo en cuenta esta posibilidad de poder sumar a un nuevo refuerzo, Bolavip habló con distintos hinchas del elenco de la Ribera para consultarles sobre qué jugador o en qué posición les gustaría incorporar un futbolista al plantel comandado por Rodolfo Arruabarrena.

En este sentido, el puesto más solicitado fue el del 9, ya que varios no se mostraron conformes con la llegada de Enner Valencia, al afirmar que tiene 36 años y el plantel necesita jugadores más jóvenes, teniendo en cuenta las últimas llegadas de experimentados.

El nombre que más sonó para esta posición de la cancha fue el de Ignacio Russo. El delantero de Tigre fue verdugo de River en los últimos dos enfrentamientos entre ambos y llamó la atención del público Xeneize, por lo que pidieron por su llegada en este mercado de pases.

Otro de los nombres que sonó fue el de Nahitán Nández, el volante uruguayo que ya tuvo un paso por el club y que actualmente se encuentra en Arabia Saudita. Si bien hubo sondeos meses atrás, nunca se realizó una oferta formal para ficharlo en este mercado de pases.

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Así las cosas, con estos nombres pedidos por los hinchas la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme, junto al entrenador Rodolfo Arruabarrena, deberán tomar la determinación al respecto de ir a buscar un refuerzo más, o bien quedarse con lo que tienen a disposición.

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