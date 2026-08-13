5 partidos en 14 días: el calendario apretado que tendrá River en agosto

En búsqueda de revertir el mal inicio del semestre, en el que perdió los cinco partidos que jugó, River se prepara para una importante seguidilla de compromisos, en la que tendrá que disputar cinco encuentros en tan solo 14 días, por lo que la rotación será clave para sacarla adelante.

Teniendo en cuenta la llave de octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, más los duelos por el Torneo Clausura, los dirigidos por Eduardo Coudet iniciarán con esta seguidilla el próximo domingo cuando se enfrenten a Argentinos Juniors en el Estadio Más Monumental.

Luego de esto, a los tres días tendrá una dura parada en Colombia, en donde a más de 2600 metros de altura sobre el nivel del mar visitará a Independiente Santa Fe de Bogotá por la Copa Sudamericana. La revancha, será una semana después en Núñez.

En medio de esta llave, nuevamente los dirigidos por Coudet jugarán por el certamen local. En esa oportunidad, será también en condición de local al enfrentarse a Vélez, uno de los animadores del Grupo B, en el que se encuentra en la primera posición con 10 unidades.

Finalmente, la seguidilla terminará el domingo 30 de agosto, día en el que el Millonario visitará a Banfield en el Estadio Florencio Sola. Durante estos encuentros, el ‘Chacho’ hará una rotación entre titulares y suplentes para poder distribuir los minutos y no sufrir lesionados.

En resumen, serán tres compromisos en condición de local para River, mientras que los otros dos como visitante. En esta seguidilla se definirá gran parte del futuro, debido a que podrá clasificar a una nueva llave del certamen continental y acomodarse en el plano local.

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Por otro lado, la buena noticia para Coudet es que de cara al primer compromiso, que será ante Argentinos Juniors, Thiago Almada ya estará a su disposición, por lo que no solo formará parte de la lista de convocados, sino que también cuenta con chances de ser titular.

Los cinco partidos que jugará River en 14 días

Domingo 16/08 – River vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Miércoles 19/08 – Independiente Santa Fe vs. River – Copa Sudamericana

Domingo 23/08 – River vs. Vélez – Torneo Clausura

Miércoles 26/08 – River vs. Independiente Santa Fe – Copa Sudamericana

Domingo 30/08 – Banfield vs. River – Torneo Clausura

Datos claves

River disputará cinco partidos en 14 días para revertir su mal inicio semestral.

disputará para revertir su mal inicio semestral. Independiente Santa Fe recibirá a River a más de 2600 metros sobre el mar.

recibirá a River a más de 2600 metros sobre el mar. Thiago Almada debutaría en River ante Argentinos Juniors.