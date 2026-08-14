Julián Alvarez atraviesa su momento más complicado en Atlético de Madrid y nada tiene que ver con lo deportivo. La Araña manifestó abiertamente -tras el debut de Argentina en el Mundial 2026- que quiere dejar su club. Desde el lado del Colchonero no quieren saber nada con desprenderse de él y ya hicieron público que ni Real Madrid ni Barcelona lo tendrán, salvo que decidan pagar la cláusula de salida, que es de 500 millones de euros.

Ante esta situación, Julián Alvarez habló personalmente con Diego Pablo Simeone y le solicitó que lo ayude a salir, pero el Cholo le habría dicho que él no se iba a meter en ese asunto y que su único objetivo era hacerlo crecer en su club, según informó tribuna.com.

Este viernes, Atlético de Madrid visitará a Olympique Marsella en lo que será el último amistoso de pretemporada. De cara a este encuentro, Diego Pablo Simeone decidió no convocar a Julián Alvarez, aunque cabe aclarar que tampoco lo hizo con otros mundialistas, como es el caso de Marcos Llorente, Alex Baena y Juan Musso. Lo curioso es que Giuliano Simeone sí apareció en la nómina.

Los convocados de Atlético de Madrid para enfrentar a Marsella

Los citados por el Cholo. (Foto: @Atleti).

¿Qué será del futuro de Julián Alvarez?

Es difícil imaginar a Julián Alvarez jugando en Atlético de Madrid en esta temporada, por lo que seguramente se concrete su salida. Real Madrid, el primero en ofertar por él ya no compite, pero Barcelona todavía no se baja -aunque tiene al colombiano Luis Suárez como alternativa-, mientras que Arsenal es una de las opciones más potables.

DATOS CLAVE

Julián Álvarez solicitó ayuda a Diego Simeone para concretar su salida del club.

solicitó ayuda a Diego Simeone para concretar su salida del club. Julián Álvarez no fue convocado por Simeone para el amistoso frente a Marsella.

no fue convocado por Simeone para el amistoso frente a Marsella. Atlético de Madrid fijó la cláusula de rescisión de Julián Álvarez en 500 millones.