El Vasco ya definió a qué jugadores llevará a Vicente López, antes de definir la serie de Copa Sudamericana ante Recoleta.

En medio de la serie de Copa Sudamericana ante Recoleta, Boca Juniors afrontará este sábado un nuevo duelo por el Torneo Clausura 2026. Con público visitante, el Xeneize chocará ante Platense en Vicente López con importantes puntos en juego para el certamen y la Tabla Anual.

Mientras Rodolfo Arruabarrena define si rota al equipo o si repite el XI que le ganó la ida al elenco paraguayo, BOLAVIP pudo saber que Leandro Paredes no tendrá descanso, sino que estará convocado para la visita ante el Calamar. Por el contrario, Enner Valencia todavía no estará a disposición del DT.

De esta manera, el Vasco repetirá la misma convocatoria con la que enfrentó a Recoleta el último martes en Parque Patricios por la ida de los octavos de final. Restará definir quienes saltan a la cancha desde el arranque.

Paredes, disponible ante Platense. (Foto: Getty)

Los convocados de Boca ante Platense

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida. Volantes : Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Kevin Zenón, Alan Velasco.

: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Aranda, Kevin Zenón, Alan Velasco. Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero.

La posible formación de Boca ante Platense

En medio de la importante seguidilla de partidos, Arruabarrena se tomará un día más para delinear la formación para la visita ante Platense. En el entrenamiento de este viernes, decidirá quienes iniciarán en el campo.

Publicidad

Sobre todo, se centrará en la presencia de Leandro Paredes, que podría ser reemplazado por Camilo Rey Domenech en caso de que el capitán descanse.

Datos clave