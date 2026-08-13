River hoy: oferta por Rivero rechazada, el calendario ajustado y más

Con la suspensión del partido por Copa Sudamericana, River se enfoca en el duelo ante Argentinos Juniors, que será el primero de cinco compromisos que afrontará en tan solo 14 días. En paralelo a esto, el club rechazó una oferta por Lautaro Rivero y Tobías Palacios volvió a sumar minutos.

River rechazó a Lautaro Rivero

En la jornada del pasado miércoles River recibió una oferta concreta desde el fútbol de Arabia Saudita para transferir al defensor central Lautaro Rivero, quien perdió el puesto en el equipo titular ante la llegada de Nicolás Otamendi en este mercado de pases.

Si bien la intención del Millonario es la de desprenderse del futbolista, en esta oportunidad decidieron declinar el ofrecimiento, por lo que esperarán otras ofertas en los próximos días para llegar a un acuerdo y transferir al jugador de 22 años.

El plan de Coudet con Thiago Almada

Con la contratación de Thiago Almada no caben dudas de que River decidió romper el mercado de pases, con el claro objetivo de renovar drásticamente su plantel en medio de un contexto adverso desde lo deportivo. En ese sentido, Eduardo Coudet quiere tenerlo a disposición lo antes posible y ya diagramó un plan para el ansiado debut.

Lo cierto es que Almada debutaría frente a Argentinos Juniors. En el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 que se llevará a cabo este domingo a las 18 horas, el campeón del mundo haría su estreno absoluto con la camiseta de River. Allí, el Estadio Monumental será el recinto para que tenga sus primeros minutos oficialmente.

El calendario apretado que tendrá River en agosto

En búsqueda de revertir el mal inicio del semestre, en el que perdió los cinco partidos que jugó, River se prepara para una importante seguidilla de compromisos, en la que tendrá que disputar cinco encuentros en tan solo 14 días, por lo que la rotación será clave para sacarla adelante.

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Teniendo en cuenta la llave de octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, más los duelos por el Torneo Clausura, los dirigidos por Eduardo Coudet iniciarán con esta seguidilla el próximo domingo cuando se enfrenten a Argentinos Juniors en el Estadio Más Monumental.

El desconocido registro de Thiago Almada en el River Camp

Siendo la compra más cara de la historia del fútbol argentino, Thiago Almada se prepara para iniciar su historia en River. El campeón del mundo se prepara para empezar a escribir sus páginas, aunque su primer vínculo con el Millonario llegó más de 20 años atrás.

En las últimas horas, se dio a conocer una foto del ex Atlético de Madrid posando nada más ni nada menos que en el River Camp. En el año 2004, cuando la categoría ’88 del club de Núñez representaba a la séptima división, el oriundo de Fuerte Apache estaba allí acompañando a su tío.