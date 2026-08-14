Barcelona encontró su Plan B por si no llega Julián Alvarez

Los catalanes buscan un goleador y la Araña es el principal apuntado, pero Atlético de Madrid no quiere saber nada con dejarlo ir.

Desde hace mucho tiempo que se nota que Julián Alvarez está incómodo en Atlético de Madrid. La Araña se encargó de dejarlo bien claro tras el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, jornada en la que el delantero manifestó abiertamente el deseo de marcharse del Colchonero, algo que no cayó nada bien en su club.

Julián Alvarez quiere pasar a Barcelona. De hecho, ya existieron charlas con el futbolista y también entre los clubes. Los catalanes ofertaron 100 millones de euros por él, pero los madrileños se mostraron inflexibles y su respuesta fue contundente: los 500 millones de la cláusula o nada.

Si bien Barcelona sigue intentando contratar a Julián Alvarez, ante la concreta chance de que el pase no se haga, los catalanes ya tienen su alternativa para reforzar la delantera: se trata de Luis Suárez, el delantero colombiano de 28 años que se desempeña en Sporting Lisboa de Portugal.

Números imponentes en Portugal

La trayectoria de Luis Suárez alternó en clubes discretos hasta 2022, cuando llegó a Olympique Marsella, aunque allí no pudo sumar los minutos que quería y volvió a Almería. Para la temporada 2026/27 pasó a Sporting Lisboa y allí mostró su mejor versión: en 53 partidos jugados marcó 38 goles y brindó 8 asistencias.

Luis Suárez en Sporting Lisboa. (Foto: Getty).

Malestar del entorno de Julián con Simeone

En las últimas horas hubo una charla privada entre Julián Alvarez y Diego Pablo Simeone, según informó tribuna.com. La misma fue en buenos términos, el jugador le dio sus razones para querer mudarse a al elenco catalán y le pidió que lo ayudara para cambiar la postura del club.

Publicidad

El entorno dela Araña considera que el Cholo tiene suficiente peso interno como para destrabar la situación compleja. Sin embargo, el entrenador argentino eligió mantenerse al margen, dejando en claro que la decisión es 100% de la directiva y que él solo podrá ayudarlo a crecer dentro del club.

DATOS CLAVE