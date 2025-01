En Paraguay confirmaron que Cerro Porteño negocia por Bareiro: "Detalles a resolver"

Adam Bareiro todavía podría dejar River, en plena pretemporada en San Martín de los Andes a las órdenes de Marcelo Gallardo, para regresar al fútbol de su país y vincularse a Cerro Porteño de Paraguay, que según ABC Deportes hará un último intento por conseguir su incorporación.

Tras cerrar a Jonathan Torres, quien había regresado a Sarmiento tras su préstamo en Lanús, como sexto refuerzo para el plantel que conduce Diego Martínez, el Ciclón de Barrio Obrero no tiene intenciones de retirarse del mercado y buscará recibir a préstamo al delantero, para lo que necesitará resolver algunos detalles que van más allá de lo económico.

“Van a hacer todo lo posible y van a insistir por la contratación de Adam Bareiro. La operación no está caída. Por el contrario, me dicen que hay dos o tres detalles a resolver que hoy lo alejan, pero no es definitivo. Si Cerro acelera, puede llegar a contratarlo“, confirmó el periodista Juan Manuel Figueredo en Cardinal Deportivo, de Radio ABC.

Adam Bareiro todavía no marcó goles en River.

A su vez, destacó que Nacional de Montevideo también está interesado en hacerse de la cesión del delantero paraguayo, que no logró afianzarse desde su llegada a River a mediados de año y no registra goles con la camiseta del Millonario.

La postura de River

La situación de Adam Bareiro dentro del plantel que conduce Marcelo Gallardo dependerá en este 2025 de si se resuelve o no la llegada como refuerzo de Sebastián Driussi, que estaría próxima a concretarse. Si así sucediera, no verían con malos ojos ceder al paraguayo para liberar además un cupo de extranjero.

Aunque a River le gustaría recuperar buena parte del dinero invertido por el jugador, Cerro Porteño no busca un fichaje sino un préstamo, por lo que solo se tendría que hacer cargo del salario del jugador y, en todo caso, evaluar una opción de compra futura.