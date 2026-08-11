Fue la gran figura en la remontada ante el elenco paraguayo y, en las redes sociales, deliraron con su actuación.

Boca Juniors sacó adelante un partidazo para golpear primero en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de la desventaja inicial, fue triunfo para los de Rodolfo Arruabarrena por 3-1 ante Recoleta como locales en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores, en la primera parte del complemento, anotaron los tantos para dar vuelta la historia y darle tranquilidad al Xeneize de cara a la vuelta, el próximo martes en Paraguay.

En redes sociales, los hinchas de Boca se mostraron fascinados por otra enorme actuación de Flores, la última joya del club de la Ribera. El extremo metió un golazo para el 3-1 definitivo y recibió las faltas para las dos expulsiones de los jugadores de Recoleta.

“Leonel Flores es más que Lamine Yamal”, decretó uno de los hinchas extasiados por el partido del pibe. Otro, en cambio, presionó a la dirigencia: “Blinden a Flores. 100 palos”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Datos clave

Boca Juniors le ganó 3-1 a Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 .

le ganó 3-1 a por la . Santiago Ascacíbar , Milton Delgado y Leonel Flores anotaron en el Estadio Ducó .

, y anotaron en el . Leonel Flores marcó el gol definitivo y provocó dos expulsiones del equipo rival.