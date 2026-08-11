Con asistencia de taco de Merentiel, el golazo de Leonel Flores para Boca ante Recoleta

El pibe del Xeneize gritó su segundo tanto con la camiseta azul y oro con un remate desde media distancia.

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca Juniors derrotó este martes a Recoleta en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Aunque el duelo comenzó cuesta arriba, con los paraguayos encontrando la primera ventaja, el Xeneize se recuperó en el complemento.

Santiago Ascacíbar y Milton Delgado habían marcado dos tantos para dar vuelta la historia luego de lo que fue tarjeta roja para Wilfrido Báez por un codazo a Leonel Flores. Fue precisamente la joya de Boca quien gritó el tercero de la noche y de qué manera.

A los 17 de la segunda mitad, Miguel Merentiel controló cerca del área y la cedió de taco para Flores, que llegaba de frente al arco. Desde media distancia, el pibe le pegó de volea y de primera para encontrar el ángulo más lejano y gritar el 3-1 que sería definitivo.

¡¡PERO QUÉ GOLAZO DEL PIBE FLORES!!



IMPRESIONANTE LA VOLEA DEL JUVENIL PARA PONER EL 3-1 CONTRA RECOLETA.



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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026

Datos clave

En el Estadio Ducó , Boca venció a Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 .

, venció a por la . Leonel Flores anotó el 3-1 definitivo tras una asistencia de taco de Miguel Merentiel .

anotó el 3-1 definitivo tras una asistencia de taco de . Santiago Ascacíbar y Milton Delgado marcaron los primeros goles para la remontada de Boca.