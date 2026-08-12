El Muñeco se fue de River en febrero por malos resultados y pica en punta para reemplazar a Sebastián Beccacece en la Tri.

Después de varios meses sin trabajo, Marcelo Gallardo podría volver a ponerse el saco en el cortísimo plazo. Mientras transita un tiempo sin un plantel a cargo, en estas horas se reveló que es el principal apuntado para transformarse en el próximo director técnico de la Selección de Ecuador, que busca llevar el proceso al siguiente nivel.

Cabe recordar que se fue de River el 26 de febrero de 2026, luego de acumular pésimos resultados durante un largo periodo que derivó en su indeclinable salida. Por ese motivo debió irse del Millonario, a pesar de que es considerado uno de los mayores ídolos de toda la historia. Sin embargo, por primera vez tiene una propuesta concreta para volver a dirigir.

Marcelo Gallardo, entrenador argentino. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Gallardo es el candidato elegido para ser el DT de la Selección de Ecuador. Con la clara intención de aprovechar la magnífica camada de futbolistas que tiene, el Muñeco se reunió con Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que marca una evidente señal de buena predisposición.

Marcelo Gallardo, entrenador argentino. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que no será una negociación que se pueda cerrar rápidamente. Aunque es pretendido muy seriamente por los dirigentes del combinado sudamericano, hay muchos ítems que son claves y deben tratarse durante las conversaciones para recién allí encontrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

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Por otro lado, vale resaltar que reemplazaría a Sebastián Beccacece, por lo que sería el sustituto de otro entrenador argentino y con el que tuvo recordados cruces en el fútbol argentino. Con él en el cargo, Ecuador perdió ante México en dieciseisavos de final del Mundial 2026, a pesar de ser uno de los mejores elencos en la fase de grupos.

Sebastian Beccacece, entrenador argentino. (Getty Images)

Los futbolistas más destacados de Ecuador

En caso de asumir, Marcelo Gallardo tendrá grandísimos futbolistas a disposición en la Selección de Ecuador. Solo a modo de ejemplo, dirigiría a: Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán, Kendry Páez, Alan Franco, Enner Valencia, Angelo Preciado, Jordy Caicedo, entre otros tantos jugadores.

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