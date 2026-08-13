Con la llegada de Enner Valencia a Boca, Milton Giménez perdió terreno en la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena, a tal punto que no fue convocado para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana frente a Recoleta de Paraguay.

En este contexto, a dos años de su llegada, el delantero podría marcharse del Xeneize en el cierre del mercado de pases en búsqueda de mayor protagonismo, y ya hay un equipo del fútbol argentino que está interesado en ficharlo en los próximos días.

Según pudo saber Bolavip, por pedido del entrenador Guillermo Barros Schelotto, Vélez inició conversaciones con el entorno de Giménez para manifestarle su interés de llevarlo al Fortín, ya que busca un 9 de área para reemplazar la salida de Florián Monzón a Atlas de México.

La primera respuesta del futbolista del Xeneize fue positiva, por lo que está interesado en emigrar al elenco de Liniers, donde llegará para ser titular. Para que esto se dé, el delantero también tendría que resignar una parte del salario que percibe actualmente debido a las condiciones económicas de la institución.

Así las cosas, ahora Vélez deberá definir qué tipo de oferta le realiza a Boca, ya que podría intentar comprar un porcentaje de su pase, o bien un préstamo con opción de compra. Cabe destacar que entre las dirigencias hay buena relación por el pase de Álvaro Montero, que se cerró semanas atrás.

Por el lado del elenco de la Ribera, la postura es favorable a la negociación, debido a que están dispuestos a desprenderse de Giménez, pero no ante cualquier oferta. Tal es así que en los últimos días el delantero rechazó un ofrecimiento por parte de Gimnasia de La Plata.

Publicidad

En caso de querer comprar el pase de Giménez, el Fortín debería pagar una cifra similar a la que invirtió el Xeneize hace dos años, cuando le pagó más de 3,5 millones de dólares al Necaxa de México para quedarse con la totalidad de su ficha.

Los números de Milton Giménez en Boca

Desde su llegada a Boca a mediados de 2024, el delantero disputó un total de 72 partidos, en los que marcó 21 goles y aportó 5 asistencias. Además recibió 12 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 3852 minutos en cancha.

Datos claves

Milton Giménez no fue convocado en Boca tras la llegada de Enner Valencia.

no fue convocado en Boca tras la llegada de Enner Valencia. Guillermo Barros Schelotto solicitó el fichaje del delantero para reforzar a Vélez.

solicitó el fichaje del delantero para reforzar a Vélez. 21 goles registró el jugador durante sus 72 partidos en la institución.