Boca mostró la intimidad del festejo en el vestuario tras ganarle a River

En sus redes sociales, el Xeneize publicó un video con las celebraciones de los futbolistas junto a Arruabarrena.

Boca le ganó 1 a 0 el Superclásico a River con gol de Lautaro Di Llolo y no solo logró clasificar a la próxima edición de la Copa Conmebol Libertadores, sino que también está a un paso de conseguir el título de la tabla anual y así cortar una racha de más de tres años sin ser campeón.

Horas posteriores a la victoria ante su máximo rival, la cuenta oficial del Xeneize en X (ex Twitter), publicó un video en el que mostró la intimidad de los festejos de los futbolistas comandados por Rodolfo Arruabarrena. “Ya todos saben que la Boca está de joda”, fue titulado el posteo.

Este video, comenzó con el festejo del capitán Leandro Paredes, quien ganó su tercer clásico consecutivo. Luego de esto, siguieron el recorrido del ex PSG saludando uno por uno a todos sus compañeros, así como también al entrenador Arruabarrena, que ya estaba en el vestuario.

Además de esto, Miguel Merentiel le puso color a los festejos, debido a que apareció disfrazado con una máscara de Chuky, el mítico personaje de películas de terror. Tras esto, los jugadores se reunieron para cantar y así seguir celebrando una nueva victoria superclásica.

YA TODOS SABEN QUE LA BOCA ESTÁ DE JODAAAAA pic.twitter.com/OsW5ENtGda — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 2, 2026

Los próximos compromisos de Boca

El elenco de la Ribera tiene un mes complejo en noviembre, ya que se definirá su suerte en todos los ámbitos. El primer compromiso, con fecha a confirmar, será frente a Defensa y Justicia, por la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura, en el que buscará ganar para ser campeón de la tabla anual.

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Luego de esto, el sábado 14 de noviembre se enfrentará con Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, con el fin de meterse en otro partido definitorio. Una semana después, jugará ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Conmebol Sudamericana. Además, en medio de esto, tendrá los playoff del Torneo Clausura.

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