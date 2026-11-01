En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca y River se enfrentan por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El partido comienza a las 15.00 horas, será dirigido por Nicolás Ramírez, y podrá verse en vivo tanto a través de TNT Sports como ESPN Premium.
Superclásico
Boca vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por el Torneo Clausura: minuto a minuto
En La Bombonera, el Xeneize y el Millonario se miden por el segundo Superclásico de la temporada.
Así llega River
El Millonario viene de vencer 1 a 0 a Racing en condición de local. Está cuarto en su grupo y tiene que ganar para seguir con vida en la tabla anual.
Así llega Boca a este
El Xeneize viene de vencer 1 a 0 a Independiente en Avellaneda y acumula una racha de tres partidos sin perder. Si gana, quedará puntero nuevamente en la tabla anual.
Se juega el segundo Superclásico del año
Desde las 15.00 horas, en La Bombonera, Boca se enfrenta a River por un nuevo Superclásico del fútbol argentino. El primero del año, terminó con victoria del Xeneize por 1 a 0 en el Monumental.
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