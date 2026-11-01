Boca vs. River EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Desde las 15.00 horas, en La Bombonera, Boca se enfrenta a River por un nuevo Superclásico del fútbol argentino. El primero del año, terminó con victoria del Xeneize por 1 a 0 en el Monumental.

El Xeneize viene de vencer 1 a 0 a Independiente en Avellaneda y acumula una racha de tres partidos sin perder. Si gana, quedará puntero nuevamente en la tabla anual.

El Millonario viene de vencer 1 a 0 a Racing en condición de local. Está cuarto en su grupo y tiene que ganar para seguir con vida en la tabla anual.

En La Bombonera, el Xeneize y el Millonario se miden por el segundo Superclásico de la temporada.

En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca y River se enfrentan por una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El partido comienza a las 15.00 horas, será dirigido por Nicolás Ramírez, y podrá verse en vivo tanto a través de TNT Sports como ESPN Premium.