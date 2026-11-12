Racing Bulls confirmó su dupla de pilotos para 2027

Kimi Antonelli ya se consagró campeón y Mercedes ganó el campeonato de constructores, pero los movimientos en la Fórmula 1 siguen. Si bien restan un puñado de carreras, los equipos se arman pensando en 2027 y en esta oportunidad fue Racing Bulls la que los confirmó: ratificó a Liam Lawson y a Arvid Lindblad.
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De esta manera, todas las escuderías -salvo Haas que solamente confirmó a Camara- ya tiene su dupla para el 2027. Hay que destacar que cada uno de los equipos pueden realizar modificaciones en caso de creerlo necesario, aunque la realidad es que prácticamente todos ellos ya confirmaron a sus corredores, por lo que todo indica que el año que viene iniciará de esa manera.
Liam Lawson. (Foto: Getty).
Así está la parrilla 2027 de la Fórmula 1
- Racing Bulls: Lawson – Lindblad
- Red Bull: Verstappen – Hadjar
- McLaren: Piastri – Norris
- Ferrari: Hamilton – Leclerc
- Alpine: Colapinto – Gasly
- Mercedes: Antonelli – Russell
- Aston Martin: Alonso – Stroll
- Williams: Albon – Sainz
- Audi: Hulkenberg – Bortoleto
- Cadillac: Bottas – Pérez
- Haas: Camara
El calendario de la F1 2027
- GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)
- GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo
- GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)
- GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)
- GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril
- GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo
- GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)
- GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)
- GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio
- GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)
- GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio
- GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio
- GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto
- GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)
- GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre
- GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre
- GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre
- GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre
- GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre
- GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre
- GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)
- GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre
- GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)
- GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)
DATOS CLAVE
- Racing Bulls ratificó a Liam Lawson y Arvid Lindblad como pilotos para 2027.
- Kimi Antonelli se consagró campeón y Mercedes ganó el campeonato de constructores.
- Alpine confirmó a Franco Colapinto y Pierre Gasly como su dupla para 2027.