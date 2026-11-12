Racing Bulls confirmó su dupla de pilotos para 2027

La parrilla de la Fórmula 1 de cara al 2027 está prácticamente completa, solamente resta saber el nombre de un piloto.

Kimi Antonelli ya se consagró campeón y Mercedes ganó el campeonato de constructores, pero los movimientos en la Fórmula 1 siguen. Si bien restan un puñado de carreras, los equipos se arman pensando en 2027 y en esta oportunidad fue Racing Bulls la que los confirmó: ratificó a Liam Lawson y a Arvid Lindblad.

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De esta manera, todas las escuderías -salvo Haas que solamente confirmó a Camara- ya tiene su dupla para el 2027. Hay que destacar que cada uno de los equipos pueden realizar modificaciones en caso de creerlo necesario, aunque la realidad es que prácticamente todos ellos ya confirmaron a sus corredores, por lo que todo indica que el año que viene iniciará de esa manera.

Liam Lawson. (Foto: Getty).

Así está la parrilla 2027 de la Fórmula 1

Racing Bulls: Lawson – Lindblad

Lawson – Lindblad Red Bull: Verstappen – Hadjar

Verstappen – Hadjar McLaren: Piastri – Norris

Piastri – Norris Ferrari: Hamilton – Leclerc

Hamilton – Leclerc Alpine: Colapinto – Gasly

Colapinto – Gasly Mercedes: Antonelli – Russell

Antonelli – Russell Aston Martin: Alonso – Stroll

Alonso – Stroll Williams: Albon – Sainz

Albon – Sainz Audi: Hulkenberg – Bortoleto

Hulkenberg – Bortoleto Cadillac: Bottas – Pérez

Bottas – Pérez Haas: Camara

El calendario de la F1 2027

GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)

12 – 14 de marzo (Sprint) GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo

19 – 21 de marzo GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)

02 – 04 de abril (Sprint) GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)

09 – 11 de abril (Sprint) GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril

16 – 18 de abril GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo

30 de abril – 02 de mayo GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)

21 – 23 de mayo (Sprint) GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)

04 – 06 de junio (Sprint) GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio

18 – 20 de junio GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)

02 – 04 de julio (Sprint) GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio

09 – 11 de julio GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio

23 – 25 de julio GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto

30 de julio – 01 de agosto GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)

03 – 05 de septiembre (Sprint) GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre

10 – 12 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre

24 – 26 de septiembre GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre

01 – 03 de octubre GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre

08 – 10 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre

22 – 24 de octubre GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre

29 – 31 de octubre GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)

05 – 07 de noviembre (Sprint) GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre

18 – 20 de noviembre GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)

03 – 05 de diciembre (Sprint) GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)

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