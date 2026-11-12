Boca hoy: las dudas de Arruabarrena, el elogio a Valencia y la advertencia de Troglio

Boca ultima detalles para enfrentar a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. En ese sentido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena espera por la recuperación de tres futbolistas. Además, recibieron la advertencia de Pedro Troglio, DT rival.

Los 3 titulares de Boca que están en duda para la semifinal de la Copa Argentina

Tras consagrarse campeón de Liga, Boca Juniors va por más. El elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena encara una nueva semana de entrenamientos con la Copa Argentina en la mira. El próximo sábado chocará ante Banfield en Mendoza por un lugar en la gran final, donde ya espera Platense.

El Xeneize puede ganar 3 títulos más en el cierre de este semestre y el Vasco intenta cuidar el físico de sus futbolistas para poder encarar todas las definiciones con lo mejor que tiene en el plantel. En ese contexto, tres titulares están entre algodones de cara al duelo ante el Taladro.

La advertencia de Troglio a Boca

Mientras Boca Juniors prepara su probable XI para enfrentar a Banfield y muchos ya dan por finalista al equipo de La Ribera, en el Sur se permiten soñar. Además, Pedro Troglio, el DT del Taladro, se aferra a un antecedente positivo y esperanzador frente al Xeneize por la Copa Argentina.

Las probabilidades no están del lado del Taladro. Eso está claro. De cara al compromiso en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Boca llega como el flamante campeón de la liga del fútbol argentino, mientras que Banfield cerró el año en el puesto 28 de los promedios y en el 25 de la tabla anual.

Willian Pacho se refirió al gran presente de Enner Valencia

Aunque Enner Valencia anunció su retiro de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026, su huella en el vestuario de La Tri es imborrable. En medio de la fecha FIFA de noviembre, Willian Pacho, el defensor central ecuatoriano que milita en el PSG, fue consultado sobre la racha goleadora que Valencia atraviesa en Boca Juniors.

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“Me da mucha alegría siempre. Yo creo que él es un gran referente de nosotros. Para mí, especialmente, era una persona que, desde que llegué aquí, siempre fue buena conmigo. Un buen capitán que siempre hizo las cosas bien.