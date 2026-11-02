En un Superclásico plagado de polémicas, Boca superó a River por 1 a 0 con un tanto de Lautaro Di Lollo. Los de Arruabarrena fueron superiores y lo ganaron bien, pero el gran protagonista de la jornada fue Nicolás Ramírez, el árbitro del encuentro que tuvo una actuación para el olvido.
Como es habitual, el Superclásico lo mira el mundo entero y por eso los principales medios del mundo lo cubrieron en sus portales web. La mayoría de ellos se refirieron a las polémicas, otros fueron algo más informativos y solamente destacaron el marcador y el autor del tanto.
Boca festeja la victoria en el Superclásico ante su gente. (Foto: Getty).
Si bien Boca mereció la victoria porque fue el único equipo que intentó, la realidad es que el Millonario se vio afectado por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta. Más tarde llegó la de Gonzalo Montiel y los de Núñez se quedaron con dos jugadores menos para afrontar el tramo final del Superclásico. Esa situación también la pusieron sobre la mesa algunos de los portales del mundo.
Así reflejaron los medios del mundo el triunfo de Boca en el Superclásico
Marca – España
As – España
El fuerte reclamo de los hinchas de River a la dirigencia contra Martínez Quarta: “Rescíndanle”
Mundo Deportivo – España
L´Equipe – Francia
Ge Globo – Brasil
Ovación – Uruguay
El Colombiano – Colombia
Líbero – Perú
Depor – Perú
ABC – Paraguay
Diez – Bolivia
DATOS CLAVE
- Lautaro Di Lollo marcó el gol del triunfo de Boca por 1 a 0 ante River.
- Nicolás Ramírez fue el árbitro del Superclásico ganado por el equipo de Arruabarrena.
- Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel fueron expulsados en River durante el partido.