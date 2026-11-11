El impresionante reconocimiento de la Fórmula 1 para Franco Colapinto: “Épico”

Luego del desempeño del argentino en el Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 se despachó con una publicación plagada de elogios por una de sus maniobras.

El domingo pasado se desarrolló el Gran Premio de Brasil de la presente temporada de la Fórmula 1. En medio de ese panorama, Lando Norris se quedó con la victoria, en tanto que Alpine redondeó un fin de semana adverso: Franco Colapinto culminó en la decimotercera colocación, mientras que Pierre Gasly en la decimocuarta.

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De todas maneras, el argentino fue fuertemente elogiado por una maniobra que tuvo lugar antes de ingresar a los boxes. El oriunfo de Pilar, provincia de Buenos Aires, se encontraba por detrás de Gasly, su compañero de equipo. Allí fue cuando impactó a propios y extraños con un sobrepaso fenomenal que dejó al mundo con la boca abierta.

Sí, el ex piloto de la escudería Williams en la propia Fórmula 1 no dejó de ser elogiado pese a que no pudo sumar puntos en Interlagos. Y, este miércoles, fue la propia cuenta oficial de La Máxima quien se rindió a los pies del argentino de 23 años de edad. Lo hizo con palabras caracterizadas por un reconocimiento poco frecuente.

La Fórmula 1, a través de X, destacó a Colapinto, acompañando las palabras con el video de la maniobra en cuestión. Una determinación del piloto argentino que, más allá de los resultados negativos diagramados en las últimas carreras, lo sigue posicionando como uno de los corredores más audaces de la categoría más importante del automovilismo mundial.

“Este épico control de coche de Colapinto. Con neumáticos lisos en mojado, Franco hace una maniobra sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, para ser el primero en la doble parada en boxes”, exteriorizó la Fórmula 1 a través de las redes sociales. Una nueva demostración de que el bonaerense está para mucho más.

This epic car control from Colapinto 🤯



On slick tyres in the wet, Franco makes a move on team mate Pierre Gasly to be first in for the double-stack pit stop 👊#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/PORemZyIin — Formula 1 (@F1) November 11, 2026

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La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos George Russell (Mercedes) – 262 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 249 puntos Lando Norris (McLaren) – 246 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN Ferrari – 510 puntos Red Bull Racing – 415 puntos McLaren – 398 puntos Racing Bulls – 114 puntos Alpine – 69 puntos Haas – 31 puntos Audi – 28 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

DATOS CLAVE

Franco Colapinto culminó decimotercero en el reciente Gran Premio de Brasil para Alpine.

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La Fórmula 1 destacó el sobrepaso de Colapinto a Gasly con pista mojada.