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Fórmula 1

El impresionante reconocimiento de la Fórmula 1 para Franco Colapinto: “Épico”

Luego del desempeño del argentino en el Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1 se despachó con una publicación plagada de elogios por una de sus maniobras.

Franco Colapinto, destacado por la Fórmula 1.
© @AlpineF1TeamFranco Colapinto, destacado por la Fórmula 1.

El domingo pasado se desarrolló el Gran Premio de Brasil de la presente temporada de la Fórmula 1. En medio de ese panorama, Lando Norris se quedó con la victoria, en tanto que Alpine redondeó un fin de semana adverso: Franco Colapinto culminó en la decimotercera colocación, mientras que Pierre Gasly en la decimocuarta.

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De todas maneras, el argentino fue fuertemente elogiado por una maniobra que tuvo lugar antes de ingresar a los boxes. El oriunfo de Pilar, provincia de Buenos Aires, se encontraba por detrás de Gasly, su compañero de equipo. Allí fue cuando impactó a propios y extraños con un sobrepaso fenomenal que dejó al mundo con la boca abierta.

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Sí, el ex piloto de la escudería Williams en la propia Fórmula 1 no dejó de ser elogiado pese a que no pudo sumar puntos en Interlagos. Y, este miércoles, fue la propia cuenta oficial de La Máxima quien se rindió a los pies del argentino de 23 años de edad. Lo hizo con palabras caracterizadas por un reconocimiento poco frecuente.

La Fórmula 1, a través de X, destacó a Colapinto, acompañando las palabras con el video de la maniobra en cuestión. Una determinación del piloto argentino que, más allá de los resultados negativos diagramados en las últimas carreras, lo sigue posicionando como uno de los corredores más audaces de la categoría más importante del automovilismo mundial.

“Este épico control de coche de Colapinto. Con neumáticos lisos en mojado, Franco hace una maniobra sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, para ser el primero en la doble parada en boxes”, exteriorizó la Fórmula 1 a través de las redes sociales. Una nueva demostración de que el bonaerense está para mucho más.

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 390 puntos | CAMPEÓN
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 279 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 262 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 261 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 249 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 246 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 152 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos
  15. Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto
  22. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  23. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  24. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  25. Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 652 puntos | CAMPEÓN
  2. Ferrari – 510 puntos
  3. Red Bull Racing – 415 puntos
  4. McLaren – 398 puntos
  5. Racing Bulls – 114 puntos
  6. Alpine – 69 puntos
  7. Haas – 31 puntos
  8. Audi – 28 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

DATOS CLAVE

  • Franco Colapinto culminó decimotercero en el reciente Gran Premio de Brasil para Alpine.
  • La Fórmula 1 destacó el sobrepaso de Colapinto a Gasly con pista mojada.
  • Colapinto sumó 27 puntos ubicándose en la decimosegunda posición del Mundial de Pilotos 2026.
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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