Los 3 titulares de Boca que están en duda para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield

El Xeneize se prepara para buscar otra final y el Vasco Arruabarrena define la formación para el choque ante el Taladro.

Tras consagrarse campeón de Liga, Boca Juniors va por más. El elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena encara una nueva semana de entrenamientos con la Copa Argentina en la mira. El próximo sábado chocará ante Banfield en Mendoza por un lugar en la gran final, donde ya espera Platense.

El Xeneize puede ganar 3 títulos más en el cierre de este semestre y el Vasco intenta cuidar el físico de sus futbolistas para poder encarar todas las definiciones con lo mejor que tiene en el plantel. En ese contexto, tres titulares están entre algodones de cara al duelo ante el Taladro.

Según pudo saber BOLAVIP, Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar se entrenan diferenciados tras haber terminado tocados el partido ante Defensa y Justicia. De todas formas, no hay que descartarlos para el duelo ante Banfield.

La práctica de este jueves será clave para conocer si estos tres futbolistas están aptos para ser titulares el sábado en Mendoza. En caso de responder bien en Boca Predio, todo indica que irán en busca de la final desde el arranque.

Valencia, a la par de sus compañeros. (Foto: Getty)

La buena noticia para Arruabarrena en el entrenamiento de este miércoles es que Enner Valencia entrenó a la par de sus compañeros. El delantero, héroe ante el Halcón de Varela, se recuperó de una molestia y está a disposición del Vasco para el sábado.

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