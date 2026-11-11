Boca hoy: vuelve Bareiro, la crítica de Ischia, y el posible 11 vs. Banfield

Luego de la obtención del título de liga por ser el líder de la tabla anual, Boca sigue entrenando de cara a lo que se viene. En el horizonte más cercano, aparece el partido ante Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, partido que lo puede depositar en una nueva final del fútbol argentino.

De cara a este compromiso, varias novedades circularon por Boca Predio en las últimas horas. Enterate de todo acá.

Horario de Boca – Independiente Rivadavia

A falta de confirmación oficial, este miércoles saldrán de manera formal los horarios de los octavos de final del Clausura. Boca jugará su compromiso con Independiente Rivadavia luego de la final de la Copa Sudamericana. Mientras los siete partidos restantes se jugarán entre el viernes 20 y el lunes 23, el Xeneize disputará su compromiso con la Lepra mendocina el miércoles 25/11 a las 21 horas. En las próximas horas se confirmará mediante un comunicado de la LPF.

Bareiro, con chances de volver a sumar minutos

Adam Bareiro volvió a entrenar a la par de sus compañeros en la práctica de del pasado martes por la tarde y volverá a suceder lo mismo este miércoles. Ya prácticamente recuperado de la hernia de disco lumbar de la que se operó el pasado 1° de septiembre, el paraguayo ultima detalles y está próximo a regresar a las canchas. De esta manera, todo indica que podría sumar algunos minutos contra Banfield ingresando desde el banco de suplentes.

Un dato importante a tener en cuenta es que no juega desde el 9 de mayo, es decir que pasaron más de 6 meses desde su última aparición sobre el campo de juego. Aquel día, se lesionó tirando una chilena y sufrió un doble desgarro en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo, en lo que fue la derrota ante Huracán y por ende eliminación en el Torneo Apertura.

La posible formación de Boca para enfrentar a Banfield

De cara al encuentro ante Banfield, que se jugará el próximo sábado en Mendoza, Rodolfo Arruabarrena poco a poco comienza a pensar en el equipo titular, que podría tener un cambio en la zona ofensiva respecto al que venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en La Bombonera en el partido que le dio el título de la tabla anual.

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A lo largo de la semana, el Vasco determinará los pasos a seguir con Tomás Aranda. El volante ofensivo se recuperó de una fractura de peroné, sumó minutos ante el Halcón de Varela y cuenta con chances de ser titular en lugar de Alan Velasco, quien volvería a ser suplente. Además, en la pelea por la titularidad se mete Leonel Flores. Los 10 nombres restantes están resueltos.

Así las cosas, el Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores, Alan Velasco o Tomás Aranda.

Ischia, molesto por lo sucedido en Boca – Vélez

En la previa de Boca – Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina, Carlos Ischia, ex entrenador del Xeneize, habló en una entrevista con La Oral Deportiva, programa emitido por Radio Rivadavia, y allí se mostró molesto por la polémica entre el elenco de la Ribera y Vélez, en la que el Fortín pidió los puntos por la mala inclusión de los extranjeros del rival.

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Referido a esta situación, Ischia aseguró que Boca debió ser eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina, y que el partido de cuartos de final debió disputarlo el equipo de Liniers frente a Racing, algo que finalmente no pasó ya que AFA falló en contra de este pedido.

“Me molestó el hecho de que no descalifiquen a Boca cuando se equivocaron en la situación de los extranjeros contra Vélez en Copa Argentina. Después tuvo también en el partido siguiente, que perdía con Racing 2 a 0, el segundo gol que hace Enner Valencia en la jugada anterior hay falta contra un jugador de Racing que no se cobra”, comentó el DT de 70 años.

Siguiendo con sus declaraciones, agregó que la molestia también se debe a su simpatía personal con el Fortín, donde debutó como entrenador profesional: “Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven. A mí me molestó la de Vélez porque soy de Vélez”.