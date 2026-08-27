Boca presentó su nueva camiseta alternativa: precio, dónde comprarla y cuándo se estrenará

El Xeneize sacó a la luz su nueva equipación suplente, que saldrá a la venta este viernes.

De la mano de Adidas, Boca presentó oficialmente su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026/27. Bajo el lema “Un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize”, la nueva indumentaria del club de La Ribera presenta una propuesta visual inédita que rompe con las versiones de los últimos años.

La gran particularidad de esta edición es su llamativo patrón de finos bastones verticales en tono azul sobre una base blanca, cruzados por una franja horizontal blanca en el pecho. Además, la prenda incorpora detalles retro de alto valor histórico: el clásico logo Trefoil de Adidas en lugar del escudo de las tres tiras moderno, un cuello redondo azul marino y puños a tono con finos vivos.

Las tradicionales tres tiras de la marca alemana lucen sobre los hombros en color azul marino. La equipación se completa con pantalones cortos a juego y el tradicional escudo del club (el que tenía la titular de la temporada anterior) sobre el pecho.

Publicidad

Fotos: Boca

Cuándo se estrena la nueva camiseta alternativa de Boca

En principio, el Xeneize no estrenará esta camiseta el viernes ante Lanús en La Bombonera. El debut podría darse el miércoles 2 de septiembre ante Vélez, por los octavos de final de la Copa Argentina. Resta la confirmación oficial.

Cuánto sale la nueva camiseta alternativa de Boca

La nueva camiseta alternativa de Boca mantiene los valores oficiales fijados por Adidas para sus modelos de la temporada. Podrá comprarse desde este viernes 28 de agosto.

Publicidad

Versión hincha manga corta: $149.999

$149.999 Versión jugador manga corta: $219.999

$219.999 Versión hincha manga larga: $249.999

$249.999 Versión jugador manga larga: $249.999

$249.999 Versión hincha (Mujer): $139.999

$139.999 Short titular/alternativo: $79.999

Dónde comprar la nueva camiseta alternativa de Boca

La indumentaria se encuentra disponible de forma exclusiva a partir de mañana a las 10 hs a través de BocaShop oficial y en la tienda web de Adidas Argentina. También se podrá adquirir de manera presencial en el Adidas Store de La Bombonera y en las principales tiendas deportivas del país.