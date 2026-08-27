El actual entrenador de Atlas está dispuesto a dejar su actual cargo si llega un llamado del Millonario.

River sigue sin levantar cabeza y la crisis futbolística se profundizó aún más. Tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios ante Independiente Santa Fe, perdió 8 a 7 en la tanda de penales, por lo que quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Debido a esta eliminación, sumada a la derrota ante Aldosivi por la Copa Argentina 16avos de final y la final perdida frente a Belgrano de Córdoba, la continuidad de Eduardo Coudet está pendiendo de un hilo y podría marcharse en las próximas horas.

Según pudo saber Bolavip, en caso de que el ‘Chacho’ decida presentar la renuncia por los malos resultados obtenidos, el principal candidato para reemplazarlo por parte de la dirigencia es Hernán Crespo, hoy en Atlas de México.

Si bien tiene vínculo vigente con el elenco mexicano, el ex delantero ya le informó a su círculo íntimo que si recibe un ofrecimiento formal por parte del Millonario no no tendrá problema en dejar su cargo para asumir el desafío de reemplazar a Coudet.

Tal es el deseo de Crespo de dirigir a River que en más de una oportunidad catalogó esta chance como el sueño de su vida, aunque respetó que en ese entonces el cargo estaba ocupado por Marcelo Gallardo, a quien considera “el más grande de todos”.

Así las cosas, en caso de que finalmente se termine el ciclo de Coudet en River, todo indica que Hernán Crespo podría asumir como entrenador, ya que no será nada difícil llegar a un acuerdo para marcharse de Atlas y asumir en el club de Núñez.

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Los números de Hernán Crespo como entrenador de Atlas

Desde su llegada al elenco mexicano hace tan solo un mes, el entrenador argentino dirigió un total de 8 partidos, con un saldo de cinco victorias y tres derrotas. Además, su equipo se encuentra en la segunda posición de la Liga MX.

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