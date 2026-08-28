Horarios confirmados para las fechas 8, 9, 10 y 11 del Torneo Clausura: cuándo juegan Boca, River y el clásico de Rosario

AFA hizo oficial la programación de las próximas jornadas de la primera división del fútbol argentino.

Mientras el fútbol argentino se encuentra en el comienzo de la fecha 7 del Torneo Clausura, la AFA hizo oficial el cronograma para las próximas jornadas del certamen, que se disputarán durante todo septiembre y el primer fin de semana de octubre.

El ente nacional tuvo que esperar a la programación de Conmebol de la Copa Libertadores y Sudamericana, ya que Boca, Platense y Estudiantes de La Plata siguen su curso en las contiendas internacionales. Con dicha confirmación, AFA accionó e hizo oficial los horarios de las fecha 8, 9, 10 y 11 del Clausura.

Entre los partidos más atrapantes de la próxima fecha se encuentran la visita de Boca a tierras cuyanas para enfrentar a una de las cenicientas del torneo: Gimnasia de Mendoza. El partido está programado para el sábado 5 de septiembre a las 16:30 horas. Además, River tendrá su regreso al Monumental tras la eliminación en la Copa Sudamericana, en un compromiso ante Independiente Rivadavia que se disputará el domingo 6 a las 19:15.

El plato más fuerte de la jornada será el clásico de Rosario en Arroyito, donde el Canalla recibirá a Newell’s el domingo desde las 14:45. A continuación, toda la programación.

La programación de las fechas 8, 9, 10 y 11

Fecha 8

Viernes 4 de septiembre

16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B)

19.00 Belgrano – Huracán (Zona B)

19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A)

Sábado 5 de septiembre

13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B)

14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B)

16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A)

19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A)

21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A)

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Domingo 6 de septiembre

14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal)

17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A)

17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A)

19.15 River – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 7 de septiembre

19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B)

21.15 Unión – Instituto (Zona A)

Fecha 9

Viernes 11 de septiembre

17.00 Newell’s – Vélez (Zona A)

20.00 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Sábado 12 de septiembre

14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B)

14.45 Estudiantes – Platense (Zona A)

17.00 Atlético Tucumán – River (Zona B)

19.15 Boca – Central Córdoba (Zona A)

21.30 Talleres – Unión (Zona A)

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Domingo 13 de septiembre

14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B)

14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B)

17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B)

19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Huracán – Racing (Zona B)

Lunes 14 de septiembre

19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A)

19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal)

Fecha 10

Viernes 18 de septiembre

19.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A)

21.15 Racing – Sarmiento (Zona B)

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Sábado 19 de septiembre

14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B)

14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A)

16.45 Unión – Independiente (Zona A)

19.00 River – Huracán (Zona B)

21.15 Instituto – Talleres (Zona A)

Domingo 20 de septiembre

14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A)

17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B)

17.00 Platense – Newell’s (Zona A)

19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.30 Vélez – Tigre (Interzonal)

Lunes 21 de septiembre

14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B)

19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A)

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Fecha 11

Viernes 2 de octubre

19.15 Independiente – Instituto (Zona A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B)

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A)

17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B)

17.00 Newell’s – Lanús (Zona A)

19.15 Argentinos – Tigre (Zona B)

21.30 Huracán – Aldosivi (Zona B)

Domingo 4 de octubre

14.45 Sarmiento – River (Zona B)

17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal)

19.15 Boca – Unión (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B)

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Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.00 Vélez – Platense (Zona A)

21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B)

La tabla de posiciones del Clausura