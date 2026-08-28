Jugador x jugador: los puntajes de Boca tras el triunfo ante Lanús por el Clausura

Las calificaciones xeneizes tras el compromiso en La Bombonera ante el Granate.

En el marco del inicio de la fecha 7 del Torneo Clausura, Boca volvió a ser local en La Bombonera en el compromiso ante Lanús, donde el Xeneize lo ganó por 1 a 0 en la última del partido, gracias al gol de Tomás Belmonte. La gran figura del compromiso fue Jagger Herrera. A continuación, los puntajes jugador por jugador del partido del viernes por la noche.

Álvaro Montero (7): correcto partido del golero, interviniendo de manera precisa en los remates al arco del rival. Las más claras del Granate fueron un cabezazo de Peña Biafore, que despejó con un manotazo a puro reflejo, y un remate a quemarropa de Wlk en el último minuto del partido, que tapó con todo el cuerpo. Sumó otra valla invicta.

Dylan Gorosito (6): padeció a su tocayo Aquino en defensa, lo que también condicionó sus ataques debido a que tuvo que quedarse en campo propio durante el primer tiempo. En los minutos finales de la etapa inicial repuntó y terminó promediando una buena segunda parte, más suelto y firme en defensa.

Lautaro Di Lollo (6): dejó atrás su molestia física y volvió a mostrar un buen nivel. No sufrió por abajo y estuvo firme por arriba, completando 5 despejes y 5 recuperaciones.

Facundo Herrera (7): en su primera titularidad como profesional, el juvenil fue la figura de un discreto equipo local. Se comió a los delanteros de Lanús, mostró carácter y fue buena opción para comenzar las jugadas de Boca desde la defensa. Además, jugó a perfil cambiado. La figura del Xeneize, liderando las contribuciones defensivas del equipo y sumando 76 pases precisos.

Lautaro Blanco (6): siempre parejo partido a partido, teniendo injerencia en ataque y en defensa. Prolijo para los centros, para las intervenciones y para el desgaste. Siempre cumple.

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Santiago Ascacibar (6.5): había completado un partido prolijo, siendo importante en las transiciones de defensa a ataque. En la última jugada del partido asistió de manera espectacular a Tomás Belmonte, para el 1 a 0 final de Boca.

Camilo Rey Domenech (6): aprovechó una vez más la titularidad. El Vasco lo eligió por encima de Belmonte para reemplazar a Paredes en el 11 y rindió de buena manera. Más de 50 pases precisos con una efectividad superior al 90%, sosteniendo el mismo estilo de LP5 en mitad de cancha. salió a los 60′ justamente por el capitán de Boca.

Milton Delgado (5): un sacrificado en la zona medular, con su característico despliegue en mitad de cancha. Firme con los pases y con las intervenciones defensivas. Fue amonestado en su última jugada en cancha y llegó a la cuarta, está a una de ser suspendido.

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Leonel Flores (6): pese a una amarilla tempranera, que pudo ser revisable, no temió a la hora de ir al frente en el ataque. Tanto por izquierda como por derecha generó peligro con sus individualidades y gambetas. No estuvo fino con los remates, pero completó un partido correcto.

Miguel Merentiel (5): poca participación en ataque y en el partido en sí. Apenas 13 toques de pelota y sin remates al arco. Cortó su racha de tres partidos al hilo convirtiendo. Fue el capitán desde el arranque y fue reemplazado por Enner Valencia a los 60′.

Alan Velasco (6): tuvo un buen primer tiempo, siendo valiente con la pelota y encabezando los ataques. Sin ser Aranda, estuvo a la altura en el primer partido que le tocó reemplazarlo. Intentó seis remates al arco, sin poder romper la valla de Losada. Salió a los 60′ por Villa.

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INGRESARON

Leandro Paredes (6): buen ingreso, le cambió la cara al equipo con su experiencia y juego limpio en la mitad de cancha. Demostró estar al 100% desde lo físico.

Enner Valencia (5): ingresó bien, mostrando voluntad para asociarse con el juego y generar contacto con la pelota. No tuvo tiros al arco.

Sebastián Villa (6): un buen ingreso, mostró sociedades con Blanco y los mediocampistas y trató de perforar la defensa de Lanús con centros y gambetas.

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Kevin Zenón (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.

Tomás Belmonte (7):Fue una de las figuras por ser el autor del agónico gol que le dio el triunfo a Boca.